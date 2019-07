La oposición defiende el Bulevar de Santullano como un «proyecto de ciudad» Tráfico a lo largo de la antigua autopista 'Y'. / PIÑA PSOE y Somos tachan de «capricho político» eliminar la financiación para el acceso | Rosón advierte que la rescisión del contrato con los arquitectos o el impago del diseño puede desembocar en una denuncia JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Viernes, 26 julio 2019, 01:02

Un día después de que el concejal de Economía, Javier Cuesta, enviara a la papelera «de la historia» el proyecto del Bulevar de Santullano, la oposición salió a defender la que iba a ser la actuación estrella del pasado mandato. Regado con 10,3 millones de euros de los fondos europeos para estrategias urbanas sostenibles (EDUSI), el tripartito se comprometió en 2017 a elevar la financiación hasta 19 millones para complementar una reforma que comprendía, también, obras en el Palacio de los Deportes, en infraestructuras de Ventanielles y mejoras del transporte público. Tanto PSOE como Somos e IU, socios de gobierno hasta el pasado mayo, lamentaron la decisión de la coalición formada por Partido Popular y Ciudadanos de renegar del Bulevar. «Es un proyecto fundamental, de ciudad, estratégico para todo el área de La Vega más allá de intereses partidistas», resumió Wenceslao López destacando que si el diseño ha sufrido modificaciones y recortes desde que los arquitectos presentaran la primera versión -que se iba hasta los 51 millones por los 18 que obraban en los pliegos-, fue porque actuaron de manera «garantista en lo legal, lo económico y lo técnico».

Con reservas. Ayer, los concejales de Somos Oviedo ofrecieron una rueda de prensa para lamentar la estrategia económica del bipartito. «El plan económico financiero que presentaron es idéntico al que dejó Rubén Rosón», indicó Ana Taboada. Si es idéntico, las partidas destinadas al Bulevar estaban eliminadas de las inversiones desde el pasado mayo.

Con matices. Porque lo que lamentan es que, «lo único que ha cambiado es que han eliminado la incorporación del suplemento de crédito que el concejal tenía planteada. Recortan 32 millones, pero se guardan en un cajón sin utilizar 52», cargó Taboada. Esto es, Rosón lo iba a quitar de igual modo, para incorporar, en el mismo Pleno, el remanente que lo mantendría en las previsiones. PP y Ciudadanos no lo harán.

Y sin dudas. A preguntas de este medio acerca de la recepción del proyecto, del que se conoce un informe favorable de Urbanismo pero nada de los de los servicios afectados -Parques y Jardines, Alumbrado e Infraestructuras-, Somos defendió la vigencia de la actuación igual porque «favorecía a todos los vecinos de Oviedo, creaba más de 1.000 puestos de trabajo y reducía la contaminación de la ciudad» lamentando, a renglón seguido, la «política revanchista» de conservadores y liberales. Rósón afinó la mirilla deslizando que una rescisión del contrato con la UTE Bosque y Valle, y el impago del diseño, puede acarrear una denuncia de los arquitectos.

«Los redactores tendrán la capacidad de denunciar para ver resarcido lo que se les debe por un capricho político y no técnico. El Ayuntamiento pone en peligro cientos de miles de euros de pago y más de 10 de financiación europea no para un túnel, no para una losa. No, para un Bulevar», remachó el edil.

López por su parte, también hizo memoria con losas, túneles y fondos europeos. «El mismo señor Cuesta hace ya más de una década, cuando estaba al frente de la Cámara de Comercio, hablaba de un proyecto para resolver el acceso a Oviedo. Él demandaba una gran losa o un acceso soterrado y todo el mundo sabe que no es la solución que la ciudadanía demanda, ni es posible porque pone en peligro San Julián de Los Prados», se despachó el exalcalde afirmando que el proyecto debe «estar por encima de cualquier enfoque presupuestario». «Por otra parte, lo que espero es que Cuesta no haga lo que hizo con otros proyectos fracasados», recordó acerca del Mercado de La Corredoria, el Vivarium o «más recientemente el desastre de lo que llamaban edificio inteligente de Ventanielles» financiados con fondos Urban.

'Fake news'

En cuanto a la acción de gobierno del mes y diez días de mandato, Taboada bautizó al bipartito como «el gobierno de las 'fake news'». Como noticias falsas computó «el plan de choque de limpieza que consiste en quitar una fregadora de los barrios para ponerla en el centro», descartar el plan para el campo de San Francisco por «actuaciones menos ambiciosas como limpiar la Chucha, que se hace cada seis meses» o «desbrozar caminos en el Naranco que lo hace de oficio el Ayuntamiento».

Para Izquierda Unida el panorama es «sencillamente desolador». Iván Álvarez, coordinador de la que fuera pata del tripartito, afirmó que PP y Ciudadanos han comenzado «a hacer daño al pueblo de Oviedo incluida su zona rural, eliminando partidas como la del el Bulevar de Santullano, el pabellón de deportes de Trubia, el de La Florida , o el recinto ferial del polígono Olloniego-Tudela». Una política de recortes que, para Álvarez, solo se entiende desde «el odio a la izquierda ovetense».

Baloncesto y centro social

Desde los colectivos sociales también mostraron su preocupación por el ajuste. Nacio González, de SOS Viejo Hospital, lamentó la eliminación del centro social de las partidas de inversiones. «No es ningún capricho, es una necesidad que Alfredo Canteli y Nacho Cuesta constataron en campaña electoral» afirmando que el alcalde lo asumió como un «compromiso personal».

Otro depositario de compromisos, el Liberbank Oviedo Baloncesto, ha visto cómo, de un plumazo, tanto el pabellón que se le prometió como la reforma del vetusto Palacio de los Deportes se desvanecen. Fernando Villabella, su presidente, fue prudente: «La esperanza en un futuro mejor nos hace aceptar estas decisiones si resultan en un funcionamiento también mejor del Ayuntamiento».