Canteli baraja el parque de Invierno para la hoguera de San Juan La hoguera de Oviedo en el parque de Invierno en 2014. / ÁLEX PIÑA La Fundación Municipal de Cultura tiene aprobado para esta edición un presupuesto de 26.000 euros, pero no para la Catedral, sino para la plaza de Porlier GONZALO D.-RUBÍN Oviedo Martes, 18 junio 2019, 10:44

La primera decisión del nuevo alcalde tiene aires del pasado y justificaciones recientes. Alfredo Canteli ha decidido que la hoguera de San Juan no arda en el Antiguo. Sin escenario alternativo decidido, se baraja, confirmaron fuentes de su equipo, llevarla al parque de Invierno. Una opción que el PP ya probó en 2012, sacándola de la plaza de la Catedral por supuestas molestias a los vecinos y peligros para el templo. Allí se celebró las dos noches más cortas del año siguientes con reducido éxito de público y, ahora sí, quejas de los vecinos por el botellón y la suciedad. La fogata volvió a la plaza de Alfonso II El Casto con el tripartito

La decisión de Canteli tiene también ecos más recientes. La Fundación Municipal de Cultura tiene aprobado para esta edición un presupuesto de 26.000 euros, pero no para la Catedral, sino para la plaza de Porlier, un escenario mucho más pequeño, poblado de árboles y donde cabría una versión muy reducida de la fogata. La decisión no se debió a un cambio de criterio del tripartito, sino a la imposibilidad de utilizar la plaza de la Catedral por los problemas en la recepción de las obras de renovación de su pavimento. Entre Porlier y otro sitio, Canteli ha escogido lo segundo, pero aún no se sabe exactamente cuál.