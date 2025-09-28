El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
«Oviedo será Ciudad Europea del Deporte gracias al esfuerzo de los clubes»

El Ayuntamiento recibe en el Palacio de los Deportes a los equipos de la capital para abrir la Semana Europea del Deporte a pie de pista

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:13

A reventar. Así lució durante la mañana de este domingo el renovado Palacio de los Deportes de Oviedo para dar el pistoletazo de salida ... a la quinta edición de la Semana Europea del Deporte, que se celebra en la capital asturiana hasta el martes y que este año se enmarca en las celebraciones del reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026. Más de medio centenar de clubes fueron recibidos por las autoridades del Ayuntamiento y los embajadores del título en la pista central del pabellón de Sánchez del Río, en el que apenas cabía un alma más. Una fiesta que continuó durante todo el día con la promoción de actividades, la realización de exhibiciones de diferentes modalidades en los aledaños del palacio y la visita a los estands de las diferentes organizaciones y equipos que acudieron para mostrar qué hacen y, de paso, captar a nuevos deportistas.

