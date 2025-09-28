«Oviedo será Ciudad Europea del Deporte gracias al esfuerzo de los clubes»

A reventar. Así lució durante la mañana de este domingo el renovado Palacio de los Deportes de Oviedo para dar el pistoletazo de salida ... a la quinta edición de la Semana Europea del Deporte, que se celebra en la capital asturiana hasta el martes y que este año se enmarca en las celebraciones del reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026. Más de medio centenar de clubes fueron recibidos por las autoridades del Ayuntamiento y los embajadores del título en la pista central del pabellón de Sánchez del Río, en el que apenas cabía un alma más. Una fiesta que continuó durante todo el día con la promoción de actividades, la realización de exhibiciones de diferentes modalidades en los aledaños del palacio y la visita a los estands de las diferentes organizaciones y equipos que acudieron para mostrar qué hacen y, de paso, captar a nuevos deportistas.

Una cita especial en la que, entre otras cosas, se presentó al público la melodía del vídeo con el que la ciudad se presenta como Ciudad Europea del Deporte, que ha sido compuesto por el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez, 'Guti'. No faltó tampoco la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo para terminar de colocar el broche de oro musical a la velada. Una que comenzó con la recepción, uno a uno, de todos los clubes, que fueron aplaudidos por el público hasta la saciedad. Todas las modalidades estuvieron representadas, también del deporte adaptado. La concejala del ramo, Conchita Méndez, agradeció la presencia de los numerosos participantes y dejó una cosa muy clara a los clubes: «Hoy estamos aquí para celebrar el quinto aniversario de esta actividad y porque Oviedo será en 2026 Ciudad Europea del Deporte gracias a vuestro esfuerzo».

Sociedad inclusiva

Tras ella, una representación de pequeños deportistas hizo lo propio. Martín Alonso, de natación adaptada, aseguró que «no existen barreras imposibles cuando hay esfuerzo e ilusión; el deporte nos fortalece y enriquece, y es una oportunidad para ir hacia una sociedad más inclusiva». A su lado, la pequeña Sara Alonso recordó que la actividad deportiva va mucho más allá de la mera actividad física y que es «disciplina, superación, una forma de compartir los valores con la sociedad». A renglón seguido manifestó su compromiso con la «igualdad y la visibilidad de la mujer en todas las disciplinas». Al final, Daniel Fernández concluyó reafirmando el mensaje que había trasladado previamente la concejala. «La Ciudad Europea del Deporte es gracias al esfuerzo de clubes, instituciones y deportistas; esta distinción nos une y nos motiva a seguir creciendo».

La Semana Europea del Deporte es una iniciativa de la Comisión Europea que se celebra anualmente y desde hace diez años con el objetivo de promover la actividad física y el deporte y la vida saludable en toda Europa. Está diseñada para fomentar la actividad física y resaltar la importancia de mantener un estilo de vida saludable a través del deporte.