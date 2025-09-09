Oviedo, elegida Ciudad Europea del Deporte 2026 El alcalde Alfredo Canteli anuncia el galardón ante representantes de clubes, a quienes agradece su «amor al deporte y a Oviedo»

Oviedo será Ciudad Europea del Deporte 2026. El alcalde Alfredo Canteli lo anunció con orgullo esta misma tarde mientras recibía a los representantes de los diversos clubes deportivos que participan en la Semana del Deporte de la ciudad. Un escenario perfecto para reconocer el incesante trabajo y la pasión que define al tejido deportivo ovetense.

«Hemos recibido la noticia hace apenas unos minutos», declaró el regidor ante los presentes cuando el reloj marcaba las siete de la tarde. «Este es el premio al gran trabajo de la Concejalía de Deportes y, sobre todo, a vuestra actividad, a todo lo que estáis haciendo por Oviedo, muchas veces sin sueldos, sin ayudas, solo por el amor al deporte y a nuestra ciudad».

La Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europe) es la que ha designado a Oviedo Ciudad Europea del Deporte 2026, título que comparte con otras localidades españolas como Palencia, Valladolid, Cáceres, Torrejón de Ardoz y Móstoles, no es sólo un título honorífico; es el reconocimiento a una labor constante, a una infraestructura deportiva que no deja de crecer –como demuestra el reinaugurado Palacio de los Deportes– y a una ciudadanía que abraza el deporte en todas sus facetas, desde la alta competición hasta la actividad física cotidiana.

La edil de Deportes, Conchita García, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, anunciando la concesión del premio. Pablo Nosti

Por su parte, la concejala de Deportes, Conchita Martínez, expresó el sentir de su equipo y de toda la ciudad: «Nos sentimos muy honrados por esta distinción y nombramiento. Esto es un sello de la ciudad que nos distingue y valora todo el trabajo que hemos realizado para conseguir este gran logro».

La alegría municipal se fundió con la deportiva. El presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto, Fernando Villabella, afirmó que «es una gran noticia para nuestra ciudad, para nuestro deporte y un paso más para convertir a Oviedo en la líder deportiva de Asturias». Y añadió: «Esperamos que contribuya a que haya más gente en los espectáculos deportivos y, claro, en el nuestro con lo que se pueda llenar el Palacio de Deportes todas las jornadas».

El karateka y ex seleccionador nacional de este deporte, Lino Gómez Feito, calificó la noticia de «muy positiva porque que se hable de Oviedo en el mundo es una cosa muy buena y no sólo es un premio para el Ayuntamiento, es un premio para toda la ciudad. Una ciudad en la que en materia deportiva se están haciendo muchas cosas bien».

El presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, se sumó a la fiesta de la Ciudad Europea del Deporte con un «Oviedo lo merece» porque «hay mucha práctica deportiva». «Esto debe ser un aldabonazo para que el Ayuntamiento se ponga las pilas a la hora de hacer más instalaciones deportivas».

Semana Europea del Deporte

Mientras, Oviedo vive el deporte. Así, el domingo 28 de septiembre 94 clubs del municipio se unirán en un evento masivo que promete ser una fiesta del deporte para toda la familia, y que, rompiendo la tradición, no se celebrará en la céntrica calle Uría, sino en el Palacio de los Deportes.

La decisión de trasladar el evento al remodelado equipamiento busca ofrecer un espacio más adecuado y versátil para acoger la gran cantidad de actividades y clubes participantes en la denominada Semana Europea del Deporte. Desde las diez de la mañana, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones y actividades de diversas disciplinas como baloncesto, judo, halterofilia y fútbol, entre otras.

Antonio Alonso, coordinador de deportes del municipio, destacó que se trata de «una oportunidad única para que la ciudad vea el enorme talento y la pasión que hay en nuestros clubes», afirmó.