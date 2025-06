Rafael Francés Oviedo Sábado, 21 de junio 2025, 23:46 Comenta Compartir

Concepción Méndez Suárez es concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Oviedo desde que en 2019 entró en la lista de Alfredo Canteli, que le otorgó la responsabilidad. Ya son seis años de trabajo, muchos fines de semana visitando campos y competiciones y mucha preocupación con que las cosas salgan adelante. Ahora, tras concluir uno de los grandes hitos del gobierno local como es la rehabilitación del Palacio de los Deportes, está embarcada en el objetivo de Oviedo Ciudad Europea del Deporte 2026 y se siente optimista porque «hemos hecho los deberes».

–¿Qué significa el nuevo Palacio de Deportes para Oviedo?, ¿cuándo abre?, ¿hay algún evento contratado ya?

–La obra del Palacio de Deportes comenzó en 2023 y después de dos años está ya prácticamente disponible. Ahora mismo el personal está haciendo la formación para el manejo de toda la instalación, climatizaciones, todo lo que es el personal de la puesta a punto ya se ha trasladado. Lo deseable sería poder entrar a finales de julio o a principios de agosto ya para comenzar los entrenamientos de quienes tengan que ir a los gimnasios y empezar y programar la actividad deportiva. Volverá el kárate, el judo, el tenis de mesa, la halterofilia, la gimnasia deportiva y entrará el Oviedo Baloncesto. Seguiremos desarrollando campeonatos, pero eso se planifica de otra manera porque no están las fechas fijadas aún, pero los campeonatos que se venían desarrollando desde el campeonato en la Copa Princesa de gimnasia rítmica, la Copa Princesa... Y luego quedarán fechas libres para poder compatibilizar con los otros usos, que al final es el objetivo.

–¿Cuánto tiene y qué tiene de salto adelante el Palacio de los Deportes ahora?

–Para el deporte de Oviedo va a ser, y lo pongo en boca de la directora deportiva del Club de Gimnasia Rítmica Omega, que decía 'pasamos de estar en una cabaña a estar en un palacio'. El palacio va a dejar de ser una nevera porque, entre otras muchas cosas, se ha cambiado la climatización del espacio. Desde que llegó este equipo de gobierno en 2019 hemos cambiado el modelo deportivo, que antes se hacía a través de concesiones y ahora es gestión municipal directa, de tal forma que tenemos una empresa que es la concesionaria que desarrolla las actividades deportivas, pero siempre con la programación hecha desde el Ayuntamiento. Eso nos permite ver las demandas, las necesidades y las preferencias que tiene nuestro municipio.

–¿Habrá algún campeonato o evento que marcará la inauguración oficial?

–Sí. A lo mejor no llega justo para la apertura porque tiene que coincidir con los calendarios de los diferentes deportes, pero sí se está trabajando en ello. En paralelo estamos trabajando porque mañana (por el viernes) concluye la fecha para presentar el anteproyecto de presupuesto del 2026 y estamos pensando en qué hacer y cómo encajarlo.

–En algo concreto habrán pensado...

–Sí, algo hay pero aún no se puede contar. No puedo dar ningún detalle.

–Ciudad europea del Deporte para 2026. ¿Se conseguirá?, ¿por qué en 2026?

–Porque era el escenario perfecto con el Palacio de Deportes y la posibilidad de recuperar espacios deportivos que nos sirvan para acoger eventos que deberíamos de poder desarrollar, y más aún lo que persigue la propia Ciudad Europea del Deporte es un municipio saludable; un municipio que promueve la actividad física para todas las franjas de edad; un municipio que fomente tanto el deporte inclusivo, el deporte de personas mayores, el de las escuelas deportivas y no tanto la organización de grandes eventos. Un poco todo lo que estamos haciendo hasta ahora y que los comisarios vieron a principios de mes cuando estuvieron aquí tres días.

–¿Cuáles son los beneficios para la ciudad y, sobre todo, si es factible que se consiga?

–Se ha trabajado mucho para que Oviedo sea Ciudad Europea del Deporte 2026 y la valoración que se llevaron el otro día los miembros del jurado yo creo que fue muy buena porque se cumplen todos o casi todos los parámetros que pide la candidatura y además nos felicitaron por el trabajo realizado. Con lo cual entendemos que deberíamos ser Ciudad Europea del Deporte.

–¿Qué se puede conseguir?

–Primero tener la distinción, después poner a Oviedo en el mapa porque no solamente se va a conocer nuestro entorno más próximo. Todo el mundo va a saber qué se hace en Oviedo, dónde está Oviedo y todo el retorno que eso pueda suponer. Y, después, una vez que uno tiene la distinción, hay ayudas europeas en las que podrías concurrir siendo Ciudad Europea, con lo cual nos abre un abanico de posibilidades que no tendríamos de otra manera. Vamos a explorar todas las vías, porque lo que pretendemos es que la financiación nos llegue.

–¿Qué pasa con la pista de atletismo de Ciudad Naranco? Hay una adjudicación de 2023 y la cosa sigue parada.

–Ha pasado por muchas situaciones y lo último que puedo decir es que esta mañana en la junta de gobierno se volvió a hablar del asunto, ese tema simplemente tiene que seguir adelante y lo que se traslada desde Infraestructuras y nos dice el alcalde muchas veces es que debería estar concluida la obra a finales del 2026. Antes de acabar el segundo mandato debe estar concluida. De hecho, en el presupuesto viene con un presupuesto plurianual y este año yo creo que hay 7 millones de euros para ejecutar antes de final de año. Nuestro compromiso es real, la financiación está y al final pues son los proyectos que a veces no van al ritmo necesario.

–¿Y la reforma y arreglos en la pista de San Lázaro?

–No hay un problema. Hay un compromiso de este gobierno que es realizar y, además, es un compromiso adquirido en el Pleno por una proposición presentada por el Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo. Se va a realizar una adecuación y acometer las obras en las pistas de San Lázaro. Este año tenemos la partida para la redacción del proyecto de las necesidades que tiene San Lázaro. Y no solamente sería en la grada, en la cubierta también habrá que adecuar ese espacio.

–Hay mucha afición en Oviedo al rugby. ¿Para cuándo al campo?

–Parto de la base de que la responsabilidad, y eso no hay que olvidarlo nunca, es del Gobierno del Principado de Asturias pero el Ayuntamiento ya ha encontrado un lugar en San Lázaro de Paniceres y ya está redactado el proyecto.

«Un modelo que funciona»

–El modelo deportivo es de mucha subvención municipal, ¿es posible un cambio para el autoabastecimiento?, ¿es factible?

–Lo deseable sería que este modelo que tenemos nosotros se pudiera extrapolar al resto de Asturias y que el compromiso que tenemos nosotros con el deporte y, sobre todo, el deporte base lo tuviera el resto de Asturias. Lo triste es que las ayudas solo vengan del Ayuntamiento de Oviedo en muchos momentos críticos para los clubes deportivos. Y ya no hablo solamente de deporte base, solo de las escuelas deportivas, sino de cuando un equipo sube de categoría y necesita apoyo. Soportar eso un equipo de un municipio pequeño como Oviedo es muy costoso y a veces no se puede sufragar, salvo que tenga la ayuda de las instituciones. Nosotros estuvimos ahí y lo deseable es que el resto de Asturias también esté ahí. Y ya me refiero al Gobierno regional, al que le traslado siempre esto que estoy diciendo.

–Está orgullosa de su modelo, entonces.

–El modelo de Oviedo es un modelo que funciona; el modelo de Oviedo es un modelo que son más de dos millones casi de euros de ayudas a los clubes deportivos en las diferentes convocatorias. Ayer (por el pasado miércoles) se aprobaron un millón doscientos mil euros para los clubes deportivos y en la convocatoria de eventos. Y ahora quedan las becas deportivas y las escuelas deportivas.

–¿Usted cree que el deporte ovetense está contento con el apoyo municipal?

–Yo creo que gran parte del deporte está contento. Habrá críticos en todo momento. Gran parte del deporte está contento, no está contenta la oposición, el Grupo Municipal Socialista, que hace ruido cuando quieren interpretar los hechos como les parece.

–Defiende la transparencia del proceso...

–Yo siempre digo que no puede haber nada más transparente que la gestión que hacemos en este Ayuntamiento porque esa distribución de los recursos se hace con una convocatoria que es pública, que se aprueba en unas bases que se corrigen cuando vemos que pueden presentar alguna discrepancia o nos traslada alguien.

–¿Hace usted deporte?

–Sí. Yo nadaba, jugaba al pádel y era fundamentalmente lo que hacía hasta 2019. A partir de ahí, conciliar esa actividad deportiva con mi trabajo en el Ayuntamiento se vuelve complejo con el horario que tenemos aquí. Y lo que hago ahora, cada vez que tengo hueco, salgo a correr o salgo a caminar. Por ejemplo, este domingo me fui a la montaña y es lo que hago.