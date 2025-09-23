La Ciudad Europea del Deporte ya tiene himno

Susana Neira Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

Oviedo, como Ciudad Europea del Deporte en 2026, ya tiene himno. Lo ha compuesto José Manuel Fernández Gutiérrez, 'Guti'. «Es una melodía que en sus diferentes partes lleva lo que es el entrenamiento, lo que es la competición y lo que es el resultado, la victoria y era imposible hacer una melodía sin meter gaita, evidentemente, porque lo llevo implícito en mi ser, con lo cual metí gaita dentro de una composición sinfónica y espero que os guste», explicó el gaitero antes de la proyección del vídeo acompañado por la melodía durante la presentación de la programación con motivo de la Semana Europea del Deporte 2025, que se celebrará este domingo día 28, por primera vez en el recién remodelado Palacio de los Deportes.

La programación la presentó la concejala de Deportes, Concepción Méndez, acompañada también de José Ramón Villar, coordinador de la Semana del Deporte. «Sirve para promover la actividad física y el deporte y la vida saludable en toda Europa», indicó la edil,

Para esta jornada del domingo se han implementado tres actividades fundamentales. Por un lado, la presentación de todos los clubes del municipio, a las diez y cuarto de la mañana, dentro del Palacio de los Deportes. En este caso va a haber 72 modalidades deportivas y clubes deportivos otros 72, que ofrecerán exhibiciones. «Una vez que finalice la presentación de los clubes, se desarrollarán por una parte o de manera simultánea, pero en una zona, en el frontal del Palacio de los Deportes, la promoción de las actividades que hay en Oviedo, con la participación 48 clubes», añadió Villar. Por último, de manera simultánea, los stands y las actividades deportivas estarán activas desde las 11 hasta las 14 horas y desde las 16 hasta las 18 horas de la tarde». Aunque la mayoría serán tanto dentro como fuera del Palacio de los Deportes, las actividades de agua se realizarán en la piscina de Pumarín. «Invito por ello a toda la ciudadanía a que se acerque el próximo día 28», animó la concejala.

Temas

europa

Guti