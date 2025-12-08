Oviedo despide un puente de calles llenas de gente con buen tiempo y muchas ventas El mercadillo navideño, punto neurálgico para ovetenses y turistas al mediodía: «Viene mucha gente con buena actitud de comprar»

R. Fidalgo Oviedo Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:07

El buen tiempo se ha convertido en el detonante absoluto para que el mercado navideño instalado en la plaza de la Catedral de Oviedo viviera unos días de actividad frenética. Con las casetas abiertas desde el pasado 28 de noviembre y el alumbrado festivo ya funcionando a pleno rendimiento, solo faltaba que la lluvia diera una tregua. Y así ha sido: la meteorología ha empujado a miles de personas a la calle, borrando de un plumazo el mal recuerdo de las precipitaciones. La diferencia respecto al año anterior ha sido palpable para quienes están al pie del cañón.

Sarah Martín, que en esta edición gestiona dos puestos (Love Loco y Sarah Martín Joyas), reconoce que el clima lo ha cambiado todo. «Hizo buen tiempo y hubo mucha gente», explica, señalando el sábado como el día cumbre de afluencia. Según Martín, la ausencia de lluvias ha traído a un perfil de visitante muy codiciado: «Ha habido mucho turista. El año pasado coincidió mal tiempo y este año se notó que el clima ayudó».

Lejos de las prisas por refugiarse del frío, los visitantes disfrutaron del paseo incluso en la tarde-noche. Eva González, desde su puesto de joyas de azabache Arcrea, tiene claro cuál ha sido la franja de oro: «Este puente, el mediodía ha sido la mejor hora; la hora del vermú y de misa, como digo yo, pero de tarde también venía gente porque no hacía frío».

Lo más importante para el sector es que el paseo se tradujo en ventas. No fue solo mirar. Griselda Rodríguez, de Artesanía Gris, destaca la predisposición del público: «No nos podemos quejar, mucha gente viene y con buena actitud de comprar». En su caso, los bolsos han sido el reclamo principal, captando la atención de los viandantes.

Sin embargo, tras el bullicio del puente, los veteranos del mercado saben que ahora toca resistir el habitual «valle» antes de la Nochebuena. «Esperamos que venga gente en Navidad, obviamente, aunque suele bajar después del puente», admite Rodríguez con realismo. Pero con el buen sabor de boca que deja este inicio de diciembre, el mercado encara la recta final del año con optimismo.