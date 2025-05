El Ayuntamiento de Oviedo reinicia la licitación del centro social de Ventanielles por errores en el presupuesto

Un ligero resbalón numérico retrasará ligeramente el inicio del proyecto del nuevo Centro Social Integrado de Ventanielles. La existencia de diversos errores en el presupuesto ... de las obras ha obligado al Ayuntamiento a aprobar el desistimiento de la licitación en curso, cuyos pliegos de contratación fueron aprobados en una junta de gobierno extraordinaria y urgente el pasado 2 de mayo. El gobierno local de Oviedo deberá corregir las cifras del proyecto de obras referidas a la instalación de sistemas de climatización, ventilación y protección contra incendios, pues dichas labores venían cuantificadas con un precio de cero euros en el desglose de actuaciones de la documentación.

El desistimiento del contrato se trata de un paso necesario para sacar adelante, cuanto antes, otro procedimiento de licitación. Eso sí, primero deberá ser aprobado un nuevo proyecto que incluya la subsanación de los errores, tal y como refleja el informe de la responsable del contrato, valorado en 8,1 millones de euros.

Hasta la fecha, el Consistorio aún no había recibido ninguna oferta por parte de empresas interesadas en el encargo, por lo que hacer borrón, corrección y cuenta nueva es más sencillo si cabe; no obstante, el proyecto del Centro Social Integrado de Ventanielles no puede permitirse relajarse más de la cuenta. El equipo de gobierno del PP ya paralizó el proyecto en una ocasión al no estar en disposición de cumplir los plazos de los fondos Edusi –lo que le costó a la ciudad 2,3 millones de euros de fondos europeos–. Ahora, la actuación vuelve a contar con financiación de Bruselas, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, y de nuevo esto viene sujeto a unos plazos bien marcados. La fecha tope para finalizar al menos una primera fase del proyecto vence en marzo del año que viene.

El proyecto

Esta es la condición con la que la Unión Europea ha financiado con dos millones de euros este proyecto de construcción y rehabilitación de recursos de atención diurna, de convivencia y multiservicio bajo la Estrategia 'CuidAs' de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social. Será apto para los siguientes usos: Unidad de Trabajo Social, Centro Social Integrado y Área de Empleo Municipal, tal y como figura en el convenio firmado entre el Gobierno asturiano y el Ayuntamiento.

En total, el edificio tendrá una superficie construida de 2.800 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Es decir, 1.100 metros cuadrados más que el edificio actual, que será derribado. Los espacios multifuncionales se ubicarán en la planta baja; la biblioteca, la sala de estudio o la ludoteca, en el primer piso, y en el segundo, despachos, salas para asociaciones y coworking y aulas de talleres. El aforo será de casi dos centenares y medio de personas, aunque se podrá aumentar porque los diferentes espacios se han diseñado para que se pueden integrar según las necesidades del macrocentro social.

La futura adjudicataria del contrato deberá levantar una nueva altura que sólo se ganará en la esquina de la calle Río Piloña. En esta zona se ubicará una biblioteca de 210 metros cuadrados que también será fácilmente ampliable y sobre esta estancia se construirá el nuevo piso dedicado a la formación y los talleres.