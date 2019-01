Oviedo se queda solo en su rechazo a la creación del área metropolitana Una vista de Oviedo, con la torre de la Catedral y el HUCA, al fondo. / ÁLEX PIÑA Lastra acepta a última hora dos cambios que pidió IU Asturias para potenciar la «municipalidad», pero Somos y PP mantienen su oposición al proyecto J. C. ABAD OVIEDO. Miércoles, 30 enero 2019, 03:08

El Ayuntamiento de Oviedo votará hoy 'no' a la adhesión al convenio marco para constituir el área metropolitana. Con la suma de los concejales de Somos y del Partido Popular, seis y once, respectivamente, a PSOE, IU y Ciudadanos les quedará durante la sesión plenaria la tarea de defender el documento fundacional. Será la primera vez en todo el mandato en la que socialistas y Somos, socios mayoritarios del gobierno tricolor, voten en sentido contrario en un asunto de calado. Ni siquiera el acuerdo que a última hora de ayer IU Asturias cerraba con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, para hacer dos cambios en el documento convence a Somos y a PP. Uno: que los estatutos se aprueben por unanimidad -lo que posibilitaría, por otra parte, vetos-. Dos: que se suprima el apartado en el que se decía que si los acuerdos no eran unánimes se ponderaría el voto en función de la población, ostentando las entidades locales un 51% de los votos y el resto, hasta el 100%, la Administración regional y la central. «Texto que no existía en el primer borrador», apostilló IU, con Ovidio Zapico al frente de esta negociación que buscaba defender el carácter municipalista de la iniciativa.

Estas modificaciones, apuntaron en distintos ámbitos municipales, tienen como objetivo al menos lograr la abstención de Podemos, dando por hecho que el PP no cambiará su posición de rechazo.

Oviedo se quedará solo -salvo sorpresa de última hora- en este rechazo al área metropolitana, al que ayer confirmaba su adhesión Mieres, un Ayuntamiento muy crítico durante todo el proceso previo para definir un área metropolitana a la que el Gobierno del Principado no tiene intención alguna de renunciar. Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo votarán 'sí'. Los tres primeros en sus respectivos plenos hoy, con estas enmiendas de IU incorporadas al documento.

De vuelta a Oviedo, en opinión de Somos, el proyecto no respeta la autonomía municipal en Urbanismo, ni en Medio Ambiente ni en Hacienda. «Esta sería la primera vez que se apruebe un modelo de área metropolitana que no es cien por cien municipalista», reiteró ayer la vicealcaldesa, Ana Taboada, para anteponer los modelos de Vigo y Barcelona donde «no hay intervención autonómica ni estatal» y, por el contrario, evidenciar el «fracaso» de un «ejemplo parecido al que nos quiere imponer el señor Lastra como el de Valencia». «Eso no puede llevarse adelante, hay que apostar por modelos en los que Oviedo esté presente como capital de Asturias y donde los municipios sean los protagonistas», añadió.

En la orilla opuesta, pero con el mismo sentido del voto, se erige el Partido Popular desde la bicefalia del candidato, Alfredo Canteli, y del portavoz, Agustín Iglesias Caunedo. Ambos han tachado la votación de «electoralista» a menos de cien días de la convocatoria electoral y también han argüido que el área metropolitana menoscaba «la capitalidad de Oviedo». Algo «sagrado» para Canteli y que «con este proyecto está siendo atacada» ante «la mínima capacidad de influencia que le quedaría a nuestro municipio en el órgano de gobierno que plantean», dijo.

En Mieres, el debate plenario sobre su adhesión se prevé celebrar la semana próxima. El vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, explicó que están a la espera de un informe de los servicios jurídicos municipales sobre el documento. No obstante, a pesar de la postura crítica de este Ayuntamiento con el impulso de esta área, motivada en gran medida por la reivindicación de Mieres de que el grado de Deporte se imparta en el campus de Barredo, el vicealcalde del concejo, de IU, que gobierna en mayoría, adelantó que la incorporación del municipio tendrá el voto favorable. «Nuestra postura ha sido la de no acudir a las reuniones en señal de protesta, pero no era un boicot a la propia área; consideramos que el modelo de ciudad que se propone puede ser válido», indicaron desde el equipo de gobierno. De hecho, el alcalde, Aníbal Vázquez, entiende que ese tipo de disputas son, precisamente, las que se tienen que abordar en el área metropolitana.

Sí se celebrará el Pleno en Siero, donde se prevé aprobar por mayoría absoluta la adhesión al convenio del área metropolitana. Están confirmados quince votos favorables del PSOE (7), Foro (5), Ciudadanos, Pinsi y la edil no adscrita María Fernández; a los que podrían añadirse cinco más: de IU (3), la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF) y el otro concejal no adscrito Javier Seoane.

El PP se abstendrá casi con toda seguridad. Pese a ese apoyo mayoritario, el proyecto está generando numerosas dudas, que saldrán a relucir en la sesión plenaria matinal. IU instó a «ponerlo a caminar y no desaprovechar esta oportunidad por cálculos electoralistas», pero advirtió de que hay «varios aspectos que matizar y discutir». El Pinsi dará su apoyo «con condiciones», entre otras, un plan de movilidad que resuelva las necesidades de la zona rural del concejo. Y la PVF reconoció que le han surgido también «dudas».

«Yo no quiero volver a la Edad Media». La candidata socialista a la Alcaldía de Gijón, Ana González, defendió el área metropolitana «para ordenar un territorio que aglutina a unos 800.000 habitantes y cuyo objetivo es mejorar servicios». «Se ha desatado cierta irracionalidad y un partidismo que no beneficia ni a la ciudad ni a la región», sostuvo. En Gijón, los grupos municipales ya dieron su visto bueno en la comisión de Urbanismo a la propuesta de convenio, decisión que hoy se ratificará en Pleno.

Avilés también sacará la propuesta adelante con el apoyo al menos del gobierno socialista que encabeza Mariví Monteserín y a los votos de los tres ediles no adscritos y la concejala de Ciudadanos. Son el número justo para que, con el voto de calidad de la alcaldesa, la adhesión al área metropolitana pueda salir adelante.

«Vorágine electoral»

Mientras, los empresarios, insistieron en la necesidad de «no dejar perder la oportunidad» para Asturias que supone el área metropolitana. «Pedimos altura de miras, que se ponga por delante lo que nos une y no lo que nos separa; si los partidos entran en vorágine electoral y perdemos los consensos a los que íbamos abocados...», planteó Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y vicepresidente de la Fade, que dijo hablar en nombre de las tres cámaras asturianas, preocupados por si esa «vorágine electoral» hace que haya que aplazar un proyecto que permitiría «enlazar con ayudas europeas» y crearía sinergias.