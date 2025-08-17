Oviedo es el segundo concejo de Asturias con peor fiscalidad para el asentamiento de empresas

La competitividad fiscal que Oviedo ofrece a las empresas está a la cola de Asturias, muy a la cola, en penúltimo lugar y sólo ... mejorando a Carreño, mientras Cangas del Narcea y Llanes, por encima del cálculo hecho para el conjunto del Principado de Asturias, son los que más facilidades fiscales otorgan a los empresarios. Son los datos que registra el informe 'Análisis de la competitividad fiscal', realizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y fechado en abril de 2025 sobre datos de 2024.

Los redactores del estudio han basado la conclusión sobre la competitividad fiscal empresarial por municipio analizando cuatro impuestos fundamentales para decidir el indicador: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en su régimen para bienes inmuebles de características especiales; el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en su tipo máximo de gravamen; el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido popularmente en Asturias como la viñeta, en su tipo mínimo de régimen para camiones, y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El informe resalta que es importante mencionar la posición obtenida por Oviedo, que presenta una competitividad fiscal empresarial local 44 puntos inferior al promedio del Principado de Asturias. Esta puntuación se debe a que presenta los tipos máximos en el IBI especial, en el IAE y en el ICIO, siendo también el segundo municipio que mayor cuota mínima ha establecido en el IVTM, sólo por detrás de Carreño.

En cuanto a la conclusiones del informe, los autores explican que en el caso de Asturias y más en el de Oviedo «se revelan una serie de debilidades estructurales que afectan a su desarrollo económico y atractivo para la inversión porque la elevada presión fiscal recaudatoria representa un obstáculo para el crecimiento. Estas cargas tributarias, superiores a las de muchas ciudades, pueden incentivar la deslocalización de contribuyentes de alto poder adquisitivo y desincentivar la inversión empresarial».

Los expertos del IEE explican, además, que «a pesar de contar con un capital humano claramente cualificado y un entorno regulatorio relativamente favorable», tanto el Principado como por extensión Oviedo «no han logrado cerrar la brecha de crecimiento con la media nacional y europea. La inversión en I+D+i sigue siendo insuficiente, lo que implica que los niveles de competitividad no sean suficientes para potenciar la competitividad económica».

El informe desvela también la importancia de la fiscalidad municipal en la competitividad regional y explica que concejos como Oviedo «presentan tipos impositivos moderadamente elevados en impuestos como el ICIO, IAE e IBI, lo que encarece la inversión y puede frenar la expansión de las empresas locales. Existe un amplio margen de mejora en términos de simplificación y reducción de la carga tributaria a nivel municipal».

Recomendaciones

En las conclusiones, el IEE ofrece una serie de recomendaciones al Gobierno del Principado de Asturias para mejorar la competitividad empresarial como la reducción de tipos impositivos del IRPF y mejorar su progresividad, la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes y «eliminando un factor que desincentiva la permanencia de rentas altas en la región».

En resumen, una política fiscal más favorable para la inversión en innovación y desarrollo tecnológico en todo el territorio regional.