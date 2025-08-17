El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una vista general del polígono del Espíritu Santo, uno de los principales puntos de concentración de empresas de Oviedo. Mario Rojas

Oviedo es el segundo concejo de Asturias con peor fiscalidad para el asentamiento de empresas

Un informe del IEE destaca que en el municipio «la elevada presión recaudatoria representa un obstáculo para el crecimiento»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:01

La competitividad fiscal que Oviedo ofrece a las empresas está a la cola de Asturias, muy a la cola, en penúltimo lugar y sólo ... mejorando a Carreño, mientras Cangas del Narcea y Llanes, por encima del cálculo hecho para el conjunto del Principado de Asturias, son los que más facilidades fiscales otorgan a los empresarios. Son los datos que registra el informe 'Análisis de la competitividad fiscal', realizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y fechado en abril de 2025 sobre datos de 2024.

