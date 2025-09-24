El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carmen García, en La Paloma. A. Piña

La Paloma de Oviedo celebrará sus 50 años el 2 de octubre en Lobato

El negocio, que cumple medio siglo en la calle Independencia, organizará otros eventos con clientes cada jueves hasta noviembre

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:30

La Paloma cumple cincuenta años en la calle Independencia. Medio siglo de vida desde que Ubaldo García cogió las riendas de un negocio que en realidad se remonta al año 1900, cuando lo fundó «un canónigo que se llamaba Palomo» y tras cambios de propietarios cerró sus puertas en 1973 en la calle Argüelles. Entonces, los padres de Carmen García, que tenían otro emblemático establecimiento, la Casa Sindical, «les ofrecieron comprar las barricas» y lo reabrieron en su actual ubicación.

Y medio siglo de vida «con la misma línea de trabajo, ya no solo por el vermú sino por la comida tradicional», explica Carmen García, que representa la segunda generación, merece una celebración para «agradecer a los clientes, a los proveedores y a todas las personas». Incluso más de una. Por un lado, festejarán esos «50 años de historia, de amistad y de sabor» con un brindis el próximo 2 de octubre en Casa Lobato, a partir de las 19.30 horas para un grupo de invitados. Y por otro, «todos los jueves de octubre y noviembre haremos eventos con música, cerveza y cortador de jamón para agradecérselo a todos los clientes, que gracias a ellos estamos aquí».

En cuanto al futuro del negocio, donde ahora ya trabaja la tercera generación, «hay que seguir luchando para intentar cumplir otros 50 años más».

