Paniceres deja la presidencia de la Cámara de forma temporal por motivos de salud

De improviso y por consejo médico. Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, anunció su cese temporal al frente de la entidad cameral para tomar un respiro y cuidar su salud, maltrecha, durante unos meses. Su relevo al mando de los empresarios ovetenses lo asumirá el hasta ahora vicepresidente primero, José Manuel Ferreira.

La que era una rueda de prensa cotidiana, en la que el propio Paniceres y Javier Cuesta, concejal de Economía del Ayuntamiento, avanzaban el convenio de colaboración para impulsar la digitalización de pymes y autónomos frente a la crisis económica, se tornó en una declaración institucional cuando el presidente de la Cámara anunció su decisión de dar un paso al lado. «Quiero ser transparente y evitar rumores y especulaciones», explicó el consejero delegado de Transinsa aludiendo a motivos médicos para dejar la presidencia de la Cámara y frenar el ritmo en su empresa.

«Tengo que preservar mi salud y tengo que parar tanto en la Cámara como a nivel empresarial. No tendría sentido que bajase mi actividad en la empresa y siguiera aquí. Lo hago al unísono», razonó Paniceres, quien explicó que su condición no es «irreversible», sino que varios análisis y parámetros fisiológicos y la tensión acumulada en los últimos meses, inmerso en la lucha contra la pandemia, han hecho que los facultativos le recomienden bajar el ritmo de vida frente a una alternativa, de seguir como hasta ahora, de elevado riesgo para su salud.

«Espero que en unos meses pueda estar por aquí, cuando los médicos me den el 'OK', porque no quiero salir en otra sección de algún periódico», bromeó. «Lo cierto es que corro riesgos importantes para mi salud y tengo que hacerlo». Y confesó: «La verdad es que me cuesta. Sabéis cómo soy, mi actividad y el ritmo al que vivo, pero tengo que tomar esta decisión», ahondó el empresario.

No es la primera vez que cede la presidencia la Cámara. Hace apenas tres meses, en los primeros momentos de la alarma sanitaria provocada por el coronavirus, Paniceres invocó el artículo 46 de los estatutos de régimen interno de la Cámara de Comercio para delegar en Ferreira y dedicarse, a pie de calle, a dirigir su empresa.

En un trámite similar, anteayer fueron notificados los órganos directivos de la entidad y ayer, desde la Secretaría General se giró la notificación del cambio temporal en la presidencia a la Consejería de Industria y a la Dirección General de Comercio del Principado.

«Los estatutos de la Cámara indican que por un tema de salud se puede dejar la presidencia», zanjó Paniceres al comienzo de su alocución en la que aseguró que, con Ferreira a los mandos, seguirá su rumbo actual y su actividad «prestando el mismo servicio» a disposición del Ayuntamiento y las otras instituciones.

La renuncia, de carácter temporal, está previsto que dure tres meses por lo que Paniceres espera regresar a la presidencia a comienzos de otoño cuando los médicos le den el visto bueno. «Mis hijas me lo dicen, padre solo tenemos uno», argumentó el empresario.