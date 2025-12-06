El Prerrománico del Naranco cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad: «Un privilegio cultural»

Durante el siglo IX y los primeros años del X, el pequeño Reino de Asturias mantuvo viva la llama del cristianismo en la Península Ibérica. ... Fue en la región, y especialmente en la actual capital del Principado, Oviedo, donde, en ese contexto, nació un estilo arquitectónico único, el Prerrománico, que terminaría desempeñando después un papel importantísimo en el desarrollo de la arquitectura religiosa de lo que posteriormente sería España. Hace cuarenta años, el 6 de diciembre de 1985, la Unesco reconoció ese bagaje histórico y cultural a la ciudad mediante la declaración como Patrimonio de la Humanidad a los monumentos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo –en 1998 lo harían también con la iglesia de Santullano, la fuente de la Foncalada y la Cámara Santa de la Catedral, en Oviedo–. Dos piezas indispensables del mismo complejo arquitectónico, uno de ellos civil y otro religioso, y un estilo ligado perfectamente al paisaje como unidad estética indivisible que ejerció durante siglos una influencia decisiva en el desarrollo de la arquitectura medieval y que ha perdurado. Un tesoro que la capital quiere celebrar, promover, difundir al visitante y que, eso sí, siempre urge mejoras.

Así lo deja claro el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento, Alfredo Quintana. Con motivo de la efeméride, el Consistorio ha organizado diversas visitas a los monumentos del Naranco durante todo el puente. En palabras del edil popular, para Oviedo, contar con los monumentos «es un privilegio cultural y un activo turístico de primer nivel; no sólo representan uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares de Europa, sino que nos conectan directamente con nuestros orígenes como capital del Reino de Asturias y como origen del Camino de Santiago».

Así, continuó García Quintana, el cuarenta aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad «refuerza la idea fundamental de que Oviedo es una ciudad cuya identidad se construye sobre su historia, espiritualidad, arte y hospitalidad». En ese sentido, el Prerrománico «forma parte de la esencia de la ciudad y es un elemento clave en la estrategia de posicionamiento de Oviedo como destino diferenciado, auténtico y con un patrimonio único que no puede replicarse en ningún otro lugar».

Dicho patrimonio no está únicamente formado por los monumentos del Naranco –tampoco por el Prerrománico ovetense, pues es muy rico en otros puntos clave de Asturias–, recordó el edil. «También son reconocidos la Cámara Santa, San Julián de los Prados, la Foncalada y el Camino Primitivo». Así, «no existe ninguna ciudad en España con este patrimonio y reconocimiento; esto refuerza nuestra identidad, nuestra proyección y nos debe comprometer a conservar un legado único que pertenece a toda la humanidad», aseguró con vehemencia.

Mejoras

Es por ello que todas obras de mejora y mantenimiento son pocas. Los expertos vienen advirtiendo durante años de la necesidad de dar un lavado de cara integral a Santullano y también a la Foncalada, entre otras muchas cuestiones, y no han sido pocas las intervenciones llevadas a cabo en Santa María y San Miguel. A ese respecto, en la actualidad hay sendos contratos en marcha para la conservación y restauración de la Foncalada –si bien historiadores como Lorenzo Arias defienden que, más allá de esas labores, lo que se necesita es una musealización completa del monumento– y para la construcción del denominado como Camino de los Monumentos del Naranco, por parte del Principado.

«Los monumentos se encuentran en un estado razonable, aunque es evidente que un patrimonio de esta singularidad exige una atención permanente y nunca será suficiente todo lo que podamos invertir en ellos», afirmó García Quintana, quien aprovechó para anunciar que, con el objetivo de «seguir avanzando», se reforzará la coordinación institucional para «mejorar las dotaciones destinadas al mantenimiento preventivo y actualizar la interpretación que ofrecemos al visitante».

Por parte de la Concejalía de Turismo, en estos momentos se está impulsando una difusión «más ambiciosa», integrando el Prerrománico en el relato turístico de la ciudad, desde 'Oviedo, Origen del Camino' «hasta nuestra proyección como destino cultural y gastronómico». Máxime, cuando Oviedo aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

El Prerrománico, concluyó el concejal de Turismo, «debe ocupar el lugar que merece en la experiencia del visitante: ser un motivo para venir y, sobre todo, para entender por qué Oviedo es una ciudad única. Su fortalecimiento no es sólo una cuestión patrimonial; es una inversión en prestigio, conocimiento, economía y posicionamiento de marca ciudad».