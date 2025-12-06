El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de visitantes contempla el monumento de Santa María del Naranco. Mario Rojas
Oviedo

El Prerrománico del Naranco cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad: «Un privilegio cultural»

El Ayuntamiento de Oviedo impulsa una promoción más ambiciosa en el aniversario de la declaración y anuncia una mayor coordinación para su mantenimiento y difusión

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:54

Comenta

Durante el siglo IX y los primeros años del X, el pequeño Reino de Asturias mantuvo viva la llama del cristianismo en la Península Ibérica. ... Fue en la región, y especialmente en la actual capital del Principado, Oviedo, donde, en ese contexto, nació un estilo arquitectónico único, el Prerrománico, que terminaría desempeñando después un papel importantísimo en el desarrollo de la arquitectura religiosa de lo que posteriormente sería España. Hace cuarenta años, el 6 de diciembre de 1985, la Unesco reconoció ese bagaje histórico y cultural a la ciudad mediante la declaración como Patrimonio de la Humanidad a los monumentos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo –en 1998 lo harían también con la iglesia de Santullano, la fuente de la Foncalada y la Cámara Santa de la Catedral, en Oviedo–. Dos piezas indispensables del mismo complejo arquitectónico, uno de ellos civil y otro religioso, y un estilo ligado perfectamente al paisaje como unidad estética indivisible que ejerció durante siglos una influencia decisiva en el desarrollo de la arquitectura medieval y que ha perdurado. Un tesoro que la capital quiere celebrar, promover, difundir al visitante y que, eso sí, siempre urge mejoras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  5. 5 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  6. 6 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  7. 7 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  8. 8 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  9. 9 El futbolista Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  10. 10

    Real Oviedo 0-0 Mallorca: La falta de gol condena una vez más al Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Prerrománico del Naranco cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad: «Un privilegio cultural»

El Prerrománico del Naranco cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad: «Un privilegio cultural»