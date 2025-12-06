El Prerrománico del Naranco cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad: «Un privilegio cultural»
El Ayuntamiento de Oviedo impulsa una promoción más ambiciosa en el aniversario de la declaración y anuncia una mayor coordinación para su mantenimiento y difusión
Oviedo
Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:54
Durante el siglo IX y los primeros años del X, el pequeño Reino de Asturias mantuvo viva la llama del cristianismo en la Península Ibérica. ... Fue en la región, y especialmente en la actual capital del Principado, Oviedo, donde, en ese contexto, nació un estilo arquitectónico único, el Prerrománico, que terminaría desempeñando después un papel importantísimo en el desarrollo de la arquitectura religiosa de lo que posteriormente sería España. Hace cuarenta años, el 6 de diciembre de 1985, la Unesco reconoció ese bagaje histórico y cultural a la ciudad mediante la declaración como Patrimonio de la Humanidad a los monumentos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo –en 1998 lo harían también con la iglesia de Santullano, la fuente de la Foncalada y la Cámara Santa de la Catedral, en Oviedo–. Dos piezas indispensables del mismo complejo arquitectónico, uno de ellos civil y otro religioso, y un estilo ligado perfectamente al paisaje como unidad estética indivisible que ejerció durante siglos una influencia decisiva en el desarrollo de la arquitectura medieval y que ha perdurado. Un tesoro que la capital quiere celebrar, promover, difundir al visitante y que, eso sí, siempre urge mejoras.
Así lo deja claro el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento, Alfredo Quintana. Con motivo de la efeméride, el Consistorio ha organizado diversas visitas a los monumentos del Naranco durante todo el puente. En palabras del edil popular, para Oviedo, contar con los monumentos «es un privilegio cultural y un activo turístico de primer nivel; no sólo representan uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares de Europa, sino que nos conectan directamente con nuestros orígenes como capital del Reino de Asturias y como origen del Camino de Santiago».
Así, continuó García Quintana, el cuarenta aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad «refuerza la idea fundamental de que Oviedo es una ciudad cuya identidad se construye sobre su historia, espiritualidad, arte y hospitalidad». En ese sentido, el Prerrománico «forma parte de la esencia de la ciudad y es un elemento clave en la estrategia de posicionamiento de Oviedo como destino diferenciado, auténtico y con un patrimonio único que no puede replicarse en ningún otro lugar».
Dicho patrimonio no está únicamente formado por los monumentos del Naranco –tampoco por el Prerrománico ovetense, pues es muy rico en otros puntos clave de Asturias–, recordó el edil. «También son reconocidos la Cámara Santa, San Julián de los Prados, la Foncalada y el Camino Primitivo». Así, «no existe ninguna ciudad en España con este patrimonio y reconocimiento; esto refuerza nuestra identidad, nuestra proyección y nos debe comprometer a conservar un legado único que pertenece a toda la humanidad», aseguró con vehemencia.
Mejoras
Es por ello que todas obras de mejora y mantenimiento son pocas. Los expertos vienen advirtiendo durante años de la necesidad de dar un lavado de cara integral a Santullano y también a la Foncalada, entre otras muchas cuestiones, y no han sido pocas las intervenciones llevadas a cabo en Santa María y San Miguel. A ese respecto, en la actualidad hay sendos contratos en marcha para la conservación y restauración de la Foncalada –si bien historiadores como Lorenzo Arias defienden que, más allá de esas labores, lo que se necesita es una musealización completa del monumento– y para la construcción del denominado como Camino de los Monumentos del Naranco, por parte del Principado.
«Los monumentos se encuentran en un estado razonable, aunque es evidente que un patrimonio de esta singularidad exige una atención permanente y nunca será suficiente todo lo que podamos invertir en ellos», afirmó García Quintana, quien aprovechó para anunciar que, con el objetivo de «seguir avanzando», se reforzará la coordinación institucional para «mejorar las dotaciones destinadas al mantenimiento preventivo y actualizar la interpretación que ofrecemos al visitante».
Por parte de la Concejalía de Turismo, en estos momentos se está impulsando una difusión «más ambiciosa», integrando el Prerrománico en el relato turístico de la ciudad, desde 'Oviedo, Origen del Camino' «hasta nuestra proyección como destino cultural y gastronómico». Máxime, cuando Oviedo aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.
El Prerrománico, concluyó el concejal de Turismo, «debe ocupar el lugar que merece en la experiencia del visitante: ser un motivo para venir y, sobre todo, para entender por qué Oviedo es una ciudad única. Su fortalecimiento no es sólo una cuestión patrimonial; es una inversión en prestigio, conocimiento, economía y posicionamiento de marca ciudad».
«Es vital contextualizar una joya que es única en Europa; no es lo mismo que venir solo a verlo»
Con una radiante mañana de sol de diciembre –e inusualmente cálida–, este sábado Oviedo acogió la primera de las visitas guiadas gratuitas organizadas por el Ayuntamiento para conmemorar los 40 años de la declaración del Prerrománico del monte Naranco como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Alrededor de 35 personas se dieron cita a las once de la mañana –otros tantos por la tarde– para inaugurar esta iniciativa, convirtiendo el entorno de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo en un improvisado museo al aire libre.
Gente de todas partes, pero sobre todo asturianos que hacía años visitaron con el colegio estos edificios y hoy, traen a sus hijos. «Les damos otra forma de ver esta singularidad que define a Santa María del Naranco», explicó Elena Borchers, guía turística desde hace 17 años en Asturias. Según la experta, el objetivo es «abrir los ojos» al visitante. «No es lo mismo que venir solo a verlo; es vital contextualizar una joya que es única en Europa, además de explicar sus teorías. La gente se siente más curiosa al ver esto de cerca. Se fijan más», enfatizó. Las visitas guiadas gratuitas continuarán durante todo el puente festivo en dos turnos: a las 11 y a las 16 horas.
Además, el Museo Arqueológico de Asturias celebrará un ciclo de conferencias del 10 al 18 de este mes con ponencias de Francisco José Moreno y César García, entre otros. El día 11, Margarita González y Angela Borzacconi abordarán las pinturas murales y el contexto italiano. El viernes 12 se celebrará una mesa redonda sobre restauración. El día 17, Matthias Untermann y Otilia Requejo hablarán sobre patrimonio alemán, y el 18 se debatirá sobre el legado de Sánchez Albornoz.
