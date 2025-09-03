El PSOE de Oviedo acusa al PP de «dejar escapar» fondos europeos para la renaturalización

Rafael Francés Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:26 Comenta Compartir

Los socialistas ovetenses han vuelto a detectar problemas en el equipo de gobierno con los fondos europeos. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, aseguró que el PP ha «dejado escapar» otros 2,1 millones de euros de fondos europeos, en esta ocasión orientados a la renaturalización de espacios.

Fernández Llaneza reclamó al Ejecutivo local la creación de «una oficina propia y suficientemente dotada de personal y medios para la gestión de fondos europeos» para evitar así problemas y que no se dé por tercera vez la misma situación, según denunciaron los socialistas. La pérdida de fondos es, a juicio del concejal, «la crónica de una incapacidad anunciada».

En concreto, el equipo de gobierno había solicitado esa cuantía para un proyecto, denominado 'Renaturalización integral de Oviedo: infraestructura verde y resiliencia urbana,' con una inversión global de 3,5 millones dentro de la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad para el fomento de actuaciones dirigidas al desarrollo y consolidación de la infraestructura verde, para la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas del año pasado.

«Se trataba de una línea de ayudas europeas en concurrencia competitiva y, como ha sucedido ya en demasiadas ocasiones, el proyecto presentado por el equipo de gobierno no ha estado a la altura y ha quedado excluido y por detrás de municipios mucho más pequeños como Almansa o Cidacos», ha detallado.

El portavoz socialista ha recordado que «ya sucedió algo muy similar» con las líneas de ayudas para la recuperación del patrimonio: «Mientras Avilés está redescubriendo su muralla gracias a estos fondos europeos, el conjunto medieval de Olloniego sigue abandonado», afirmó.

Llaneza hizo un repaso del «historial de fracasos del gobierno local» en esta materia con 4,4 millones de euros perdidos de los fondos EDUSI por incapacidad de ejecución; 2,4 millones devueltos, más 244.000 euros en intereses, por la «chapuza» en el proyecto del Mercado de El Fontán o los citados 1,2 millones de euros perdidos para la rehabilitación en Olloniego al no cumplir los criterios europeos de calidad.

«A esta sangría de más de 8 millones de euros, ahora sumamos otros 2,1 millones que no vendrán para hacer de Oviedo una ciudad más verde y resiliente», lamentó Fernández Llaneza.

El portavoz socialista criticó que, en lugar de asumir la necesidad de crear una estructura propia y estable, la respuesta del gobierno sea «huir hacia delante con más externalizaciones». «Saben que tienen dificultades, y por eso van a contratar a otra empresa externa. Pero esta vez no solo para captar fondos, sino también para tramitarlos y justificarlos. Esta nueva externalización pone de manifiesto su total incapacidad para gestionar proyectos estratégicos para la ciudad», esgrimió.

«¿Cómo se explica que se siga externalizando no solo la captación, sino ahora también la tramitación y justificación de esos fondos? No pueden seguir ocultando la realidad, su mala gestión», sentenció.