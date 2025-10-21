El PSOE e IU critican el cierre sin alternativas de la biblioteca municipal de Ciudad Naranco Ambos reclaman al gobierno local que ofrezca una solución mientras duren las obras de remodelación del centro social

Susana Neira Oviedo Martes, 21 de octubre 2025, 20:20

El PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo criticaron la decisión del equipo de gobierno, del PP, de cerrar «hasta nuevo aviso» la biblioteca del Naranco –desde este martes– para acometer las obras de remodelación del centro social Javier Blanco. Ambos partidos reprocharon que no haya ofrecido una alternativa y por tanto, haya dejado a los usuarios sin el servicio municipal dentro del barrio.

Los socialistas, avanzaron, llevarán a la comisión de Educación una serie de preguntas por esta decisión. «No solo es que el cierre se comunicó apenas un día antes, es que la clausura deja a los usuarios del barrio y zonas aledañas sin un espacio público esencial para el acceso a la lectura y la cultura, y a las asociaciones de Ciudad Naranco sin un lugar donde desarrollar sus actividades», indicó en una nota de prensa la edil Sonia Fidalgo.

Recordó, además, que Ciudad Naranco ya perdió la Unidad de Trabajo Social, trasladada al centro social a Vallobín durante la pandemia. Ahora, continuó, el gobierno local «no debe de cerrar un equipamiento cultural de referencia sin ofrecer soluciones claras a quienes lo utilizan cada día».

En la misma línea, el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, reclamó esa alternativa: «El cierre de la biblioteca es una muestra más de la desatención sistemática por parte del gobierno local hacia esa zona de la ciudad». En su caso, avanzó que llevarán este asunto al Pleno para «exigir una respuesta inmediata» y que el gobierno local presenta un plan de actuación «alternativo, claro, transparente y consensuado».

Suárez reprochó además la falta de información sobre el proyecto de remodelación del centro social, que se ejecutará con trabajadores de un plan de empleo municipal, «No se puede seguir improvisando con los servicios públicos», advirtió en un comunicado.