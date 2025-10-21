El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La entrada al centro social de Ciudad Naranco. Alex Piña

El PSOE e IU critican el cierre sin alternativas de la biblioteca municipal de Ciudad Naranco

Ambos reclaman al gobierno local que ofrezca una solución mientras duren las obras de remodelación del centro social

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo criticaron la decisión del equipo de gobierno, del PP, de cerrar «hasta nuevo aviso» la biblioteca del Naranco –desde este martes– para acometer las obras de remodelación del centro social Javier Blanco. Ambos partidos reprocharon que no haya ofrecido una alternativa y por tanto, haya dejado a los usuarios sin el servicio municipal dentro del barrio.

Los socialistas, avanzaron, llevarán a la comisión de Educación una serie de preguntas por esta decisión. «No solo es que el cierre se comunicó apenas un día antes, es que la clausura deja a los usuarios del barrio y zonas aledañas sin un espacio público esencial para el acceso a la lectura y la cultura, y a las asociaciones de Ciudad Naranco sin un lugar donde desarrollar sus actividades», indicó en una nota de prensa la edil Sonia Fidalgo.

Recordó, además, que Ciudad Naranco ya perdió la Unidad de Trabajo Social, trasladada al centro social a Vallobín durante la pandemia. Ahora, continuó, el gobierno local «no debe de cerrar un equipamiento cultural de referencia sin ofrecer soluciones claras a quienes lo utilizan cada día».

En la misma línea, el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, reclamó esa alternativa: «El cierre de la biblioteca es una muestra más de la desatención sistemática por parte del gobierno local hacia esa zona de la ciudad». En su caso, avanzó que llevarán este asunto al Pleno para «exigir una respuesta inmediata» y que el gobierno local presenta un plan de actuación «alternativo, claro, transparente y consensuado».

Suárez reprochó además la falta de información sobre el proyecto de remodelación del centro social, que se ejecutará con trabajadores de un plan de empleo municipal, «No se puede seguir improvisando con los servicios públicos», advirtió en un comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  6. 6 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  7. 7 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  8. 8 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE e IU critican el cierre sin alternativas de la biblioteca municipal de Ciudad Naranco

El PSOE e IU critican el cierre sin alternativas de la biblioteca municipal de Ciudad Naranco