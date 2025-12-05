El PSOE de Oviedo advierte que es «materialmente imposible» cumplir el plazo de los fondos europeos para realizar esta obra

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo instó este viernes al gobierno local a explicar cuáles son las medidas que se han adoptado para evitar ... la pérdida de los fondos europeos para la rehabilitación integral de las piscinas del Parque del Oeste. Un contrato valorado en 3,2 millones de euros enmarcado en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) que deberá estar finalizado antes del próximo 31 de marzo para garantizar la financiación de Bruselas; no obstante, las obras tienen un plazo de cinco meses y, aunque el Consistorio ha ido aligerando los trámites, aún no ha sido licitado «debido al retraso del gobierno municipal en la tramitación del contrato del proyecto», denuncia el PSOE.

Según el edil Juan Álvarez, a estas alturas resulta «materialmente imposible» cumplir los plazos si el Consistorio no actúa con urgencia. Es por ello que los socialistas han registrado una serie de preguntas ante la comisión plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos. Lo cierto es que el asunto del proyecto de reforma de las piscinas del Parque del Oeste lleva ya un tiempo abordándose en las comisiones municipales, principalmente en las de Deportes.

En ese sentido, el PSOE local exige al PP que explique si existe viabilidad temporal para ejecutar y recepcionar la actuación dentro de los plazos, si el Pirep permite justificar obras no finalizadas mediante certificaciones parciales o recepciones parciales, si es posible solicitar ampliaciones de plazo por causas sobrevenidas y qué consecuencias jurídicas y económicas tendría un eventual incumplimiento, incluida la pérdida total o parcial de la ayuda o el reintegro proporcional de los fondos.

En líneas generales, la intervención en las piscinas del Parque del Oeste supondrá una sustancial mejora en el que está considerado en la actualidad como el equipamiento más ineficiente del Ayuntamiento en términos energéticos. La mejora supondrá una modernización integral de las instalaciones con el objetivo de reducir la factura eléctrica y mejorar el servicio.