El PSOE de Oviedo advierte que es «materialmente imposible» cumplir el plazo de los fondos europeos para realizar esta obra

El concejal Juan Álvarez asegura que la financiación vence el 31 de marzo y el contrato aún no ha salido a licitación

A. Arce

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo instó este viernes al gobierno local a explicar cuáles son las medidas que se han adoptado para evitar ... la pérdida de los fondos europeos para la rehabilitación integral de las piscinas del Parque del Oeste. Un contrato valorado en 3,2 millones de euros enmarcado en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) que deberá estar finalizado antes del próximo 31 de marzo para garantizar la financiación de Bruselas; no obstante, las obras tienen un plazo de cinco meses y, aunque el Consistorio ha ido aligerando los trámites, aún no ha sido licitado «debido al retraso del gobierno municipal en la tramitación del contrato del proyecto», denuncia el PSOE.

