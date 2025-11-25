El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El campeonato de España de natación adaptada, en las piscinas del Parque del Oeste en marzo. Mario Rojas

El Ayuntamiento de Oviedo acelera el inicio de la reforma integral de las piscinas del Parque del Oeste

El PP aprueba el proyecto de obras, que costarán cerca de tres millones, pero el plazo para no perder la financiación europea es muy ajustado

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:47

Comenta

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo se encuentra apurando la máquina burocrática para agilizar el inicio de la reforma de las piscinas del Parque del Oeste ... , el edificio municipal más ineficiente de Oviedo en materia energética. Y es que el tiempo corre en contra del Consistorio. El próximo 31 de marzo vencen los 2,69 millones de euros de los fondos europeos obtenidos por la ciudad en junio de 2023 para la reforma del equipamiento. En esa tesitura, una junta de gobierno extraordinaria y urgente ha aprobado el proyecto de ejecución de las obras y la realización del replanteo para incorporarlo al expediente de contratación. Los trabajos de rehabilitación integral, que durarán unos cinco meses, costarán cerca de tres millones de euros –3,35 millones es la cifra que aparece en el Plan Plurianual de Inversiones del Ayuntamiento, en el capítulo de Edificios y Patrimonio–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  5. 5 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  6. 6 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  7. 7 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  8. 8

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  9. 9 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Oviedo acelera el inicio de la reforma integral de las piscinas del Parque del Oeste

El Ayuntamiento de Oviedo acelera el inicio de la reforma integral de las piscinas del Parque del Oeste