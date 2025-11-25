El Ayuntamiento de Oviedo acelera el inicio de la reforma integral de las piscinas del Parque del Oeste

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo se encuentra apurando la máquina burocrática para agilizar el inicio de la reforma de las piscinas del Parque del Oeste ... , el edificio municipal más ineficiente de Oviedo en materia energética. Y es que el tiempo corre en contra del Consistorio. El próximo 31 de marzo vencen los 2,69 millones de euros de los fondos europeos obtenidos por la ciudad en junio de 2023 para la reforma del equipamiento. En esa tesitura, una junta de gobierno extraordinaria y urgente ha aprobado el proyecto de ejecución de las obras y la realización del replanteo para incorporarlo al expediente de contratación. Los trabajos de rehabilitación integral, que durarán unos cinco meses, costarán cerca de tres millones de euros –3,35 millones es la cifra que aparece en el Plan Plurianual de Inversiones del Ayuntamiento, en el capítulo de Edificios y Patrimonio–.

El PSOE ya advirtió la semana pasada de la posible pérdida de nuevos montantes de los fondos europeos por la lentitud de la administración para sacar adelante pequeños y grandes proyectos. En el caso del de las piscinas del Parque del Oeste, este lleva varios años cocinándose; además, no estuvo exento de parálisis tras la presentación de un recurso por parte de una de las empresas licitadoras del contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra, que lo retrasó todo durante algo menos de medio año (se desbloqueó el pasado abril). Ahora, el Ayuntamiento está haciendo varias cosas a la vez. Mientras se ultima el proceso de contratación, también se están evaluando las dos ofertas presentadas al concurso de la dirección de ejecución de obras.

El objetivo, reducir de una forma drástica la factura eléctrica del edificio. ¿Cuánto? Al menos, un treinta por ciento de la energía primaria no renovable. Ello, al tiempo que se pretenden resolver las deficiencias de accesibilidad, habitabilidad y aquellas que afectan a la correcta conservación de las piscinas «derivadas de una deficiente ejecución o elección de sus sistemas constructivos». Así lo expone la memoria técnica del proyecto de rehabilitación.

Las obras

¿Cómo? Las obras se centran en la reducción del consumo eléctrico mediante mejora de las condiciones de aislamiento térmico de la envolvente, la renovación y sustitución, en su caso, de aparatos de consumo por otros más eficientes y la implantación de sistemas renovables para la producción de energía. Las renovables también llegarán a las piscinas mediante la instalación, en las inmediaciones del edificio, de un moderno sistema de placas solares que servirá para satisfacer de manera parcial su demanda energética. También se incorporará un sistema de aerotermia para abastecimiento y otro que sirva de apoyo al mantenimiento de la climatización del agua de las piscinas y vestuarios; así como un sistema de recuperación de calor de alta eficiencia y se instalarán lámparas y luminarias led.

Todo ello, con la previsión de lograr una reducción del consumo energético de energía primaria no renovable y de las emisiones anuales del edificio del 64%, según los cálculos del gobierno local.