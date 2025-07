La reforma de las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo comenzará «a final de año», anuncia Canteli

La reforma de las piscinas del Parque del Oeste, el equipamiento más ineficiente del Ayuntamiento de Oviedo en términos energéticos, es una de esas ... obras importantes por las que la ciudad lleva ya un tiempo esperando. El equipo de gobierno local del PP pretende con ello reducir en al menos un sesenta por ciento la factura eléctrica del edificio y, por lo pronto, la formalización del contrato para la redacción del proyecto se formalizó a principios de este mes de julio. El adjudicatario, Carlos Fuentelsaz Franganillo, tiene tres meses para diseñar la intervención. ¿Cuándo empezarán las obras? Según el alcalde, Alfredo Canteli, «la obra comenzará en breve, a finales de año» y tendrá «un plazo de ejecución de cinco o seis meses, intentando compatibilizar el uso con la obra».

Y es que el gobierno local confía en que, durante la ejecución de los trabajos, será posible mantener las instalaciones abiertas al público para no afectar al desarrollo normal de la actividad deportiva. Así lo recordó también el regidor. ¿Cómo? Entre otras cuestiones, instalando las placas fotovoltaicas previstas «en un espacio próximo» en lugar de en la cubierta, donde estaba inicialmente previsto, advirtió Canteli. «Eso permitiría no tener que interrumpir la actividad en el segundo semestre; eso sería lo deseable porque hay tres mil usuarios diarios en esas instalaciones».

El Calatrava

También se pronunció el primer edil sobre otro de los temas candentes, el futuro del centro comercial del Calatrava, que se encuentra a la espera de la validación o no del Principado para el desembarco en el equipamiento de la Universidad Alfonso X (UAX). «Estamos con ello, está vivo, están requiriendo más documentación (el Ejecutivo regional); el tema va a salir, no puede no salir, es un tema totalmente legal», afirmó Canteli. «Agosto no es bueno para tomar este tipo de decisiones, yo creo que hasta septiembre ya tendremos el dictamen, que tiene que ser positivo sí o sí».

También recordó que «pronto» comenzarán las obras de las pistas de atletismo de Ciudad Naranco y sacó pecho de la reforma del Palacio de los Deportes.