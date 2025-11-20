El PSOE alerta de la posible pérdida de casi diez millones más de fondos europeos en Oviedo

Los fondos europeos, vitales para acometer obras por la ayuda que suponen para las arcas municipales, viven en un continuo fuego cruzado entre el ... PSOE y el PP a cuenta de retrasos y advertencias de pérdida de los mismos. El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, advirtió este jueves del riesgo de pérdida de más fondos europeos por la «manifiesta incapacidad» del equipo de gobierno para ejecutarlos.

Llaneza, junto al concejal Jorge García Monsalve le puso números a la advertencia, pues aseguró que los fondos europeos se tendrán que devolver si las obras no están acabadas el 30 de junio de 2026. Según sus cálculos, ahora están en riesgo otros 9,6 millones destinados a actuaciones que tienen que estar ejecutadas a mediados del año que viene.

En concreto, según García Monsalve, están en riesgo 2,1 millones de euros del plan de sostenibilidad turística, «del que se han ejecutado menos de 50.000 euros»; 2,7 millones para las obras de rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste; otros dos millones del centro social de Ventanielles y otros 2,8 millones del PERTE del Agua para la digitalización del canal del Aramo.

«Se nos echa el tiempo encima», aseguró García Monsalve, quien definió este momento como «trascendental» para la finalización de todas estas actuaciones al haber anunciado ya la Unión Europea que no habrá más prórrogas para ejecutar los proyectos con cargo a estos fondos. «El equipo de gobierno va muy pillado de tiempo y se corren muchos riesgos de volver a perder fondos europeos», añadió.

Perdidos

A su lado, Carlos Llaneza recordó que hay más de 11 millones de fondos europeos perdidos y destacó las partidas más importantes como «los 649.000 euros para la digitalización del sector comercial en zona turística, 4,4 millones de los fondos de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), 4 millones de la reforma del mercado de abastos del Fontán que el equipo de gobierno no quiso hacer porque los comerciantes de la plaza se opusieron al proyecto hostelero de una primera planta, 244.000 euros en intereses y, además, no se consiguieron 1,2 millones para la rehabilitación del conjunto histórico de Olloniego y otros 2 millones para la renaturalización de espacios urbanos».