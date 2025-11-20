El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo Entrega de los Premios Quini, la gran fiesta del fútbol asturiano
Las piscinas del Parque del Oeste, a la espera de rehabilitación. Mario Rojas

El PSOE alerta de la posible pérdida de casi diez millones más de fondos europeos en Oviedo

El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, achaca el riesgo de devolver el dinero a «la manifiesta incapacidad» del equipo de gobierno

R. F.

Oviedo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:47

Comenta

Los fondos europeos, vitales para acometer obras por la ayuda que suponen para las arcas municipales, viven en un continuo fuego cruzado entre el ... PSOE y el PP a cuenta de retrasos y advertencias de pérdida de los mismos. El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, advirtió este jueves del riesgo de pérdida de más fondos europeos por la «manifiesta incapacidad» del equipo de gobierno para ejecutarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

