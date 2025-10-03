Oviedo recibe 8,4 millones de fondos europeos para ejecutar mejoras en desarrollo sostenible

Oviedo vuelve a recibir el riego de millones procedentes de los fondos europeos. El Gobierno de España ha aprobado tres proyectos por 19 millones ... que beneficiarán a tres concejos asturianos (Oviedo, Avilés y Siero). En el caso ovetense el montante total de la ayuda europea será de 8,4 millones de euros –para cofinanciar al 60% actuaciones por valor de 14– procedentes de los fondos Feder, en concreto del Plan Edil. Estas ayudas se destinan a las entidades locales para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social y sustituyen a los convocatorias denominadas Edusi, correspondientes al periodo 2014-20. Los nuevos fondos tienen un límite temporal 2021-27.

El logro es fruto del trabajo de la Oficina de Captación de Fondos del Ayuntamiento, que presentó un Plan de Actuación Integrado en el que se incluyeron diversas actuaciones como varios centros sociales integrados en Campomanes, La Florida y La Corredoria, reformas en las Unidades de Trabajo Social de El Cristo y Vallobín y la creación de un centro de servicios sociales en la calle Campomanes para «aumentar la amplitud, condiciones y funcionalidad de las superficies, lo que mejorará la prestación de los servicios y la atención a las personas», según reza el propio plan de actuación.

Además, se busca con estos fondos la adecuación del recinto municipal del centro juvenil de Santullano, un proyecto integral de atención ciudadana, tanto en atención presencial como en atención remota.

Pero el plan también integra el medio ambiente y la proximidad. Por eso se actuará sobre la integración urbana sobre la margen izquierda de la salida de la autopista 'Y', la urbanización de la Ronda Sur un itinerario ciclista entre Rubín y La Corredoria, «en la que se tratará de aprovechar la antigua caja del ferrocarril de la margen derecha de la A-66 para crear una senda peatonal y ciclista que conecte los barrios de Ventanielles y Cerdeño con Colloto, con el objetivo de ganar espacio verde para disfrute de los residentes en la zona». Por último, el plan también muestra la realización de un proyecto tecnológico de modernización de los servicios y mejora de conexión de red, es decir, fibra óptica y una nueva plataforma de contenidos digitales.

Oficina de captación

La concejala de Economía y Transformación Digital, Leticia González, subrayó que esta noticia «demuestra que el modelo de trabajo que hemos implantado funciona. Dotar a Oviedo de una oficina fuerte de captación de fondos nos permite aprovechar al máximo las oportunidades de financiación europea». Y es que los fondos europeos permitirán desarrollar actuaciones estratégicas en «innovación, sostenibilidad y digitalización, consolidando la visión de un Oviedo moderno, competitivo y lleno de oportunidades. Cada euro que llega de Europa es una inversión en el futuro de nuestra ciudad. Este éxito es un ejemplo de que, trabajando unidos, Oviedo puede liderar en Asturias y mejorar la gestión de fondos europeos», sentenció Leticia González. Para la edil, «con esta nueva concesión, Oviedo confirma su posición de liderazgo en la región, siendo el municipio que más recursos europeos atrae y gestiona con éxito.

Por su parte, el vecino concejo de Siero también está de enhorabuena. El Ayuntamiento que dirige Ángel García ha obtenido 5,2 millones de euros para financiar actuaciones valoradas en 8,6 millones.