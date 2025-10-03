El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Bulevar de Santullano, pendiente de la reurbanización de la margen izquierda. M. Rojas

Oviedo recibe 8,4 millones de fondos europeos para ejecutar mejoras en desarrollo sostenible

Las ayudas tienen como objeto centros sociales integrados, la reforma de la margen izquierda de la 'Y' o la urbanización de la Ronda Sur

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:51

Comenta

Oviedo vuelve a recibir el riego de millones procedentes de los fondos europeos. El Gobierno de España ha aprobado tres proyectos por 19 millones ... que beneficiarán a tres concejos asturianos (Oviedo, Avilés y Siero). En el caso ovetense el montante total de la ayuda europea será de 8,4 millones de euros –para cofinanciar al 60% actuaciones por valor de 14– procedentes de los fondos Feder, en concreto del Plan Edil. Estas ayudas se destinan a las entidades locales para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social y sustituyen a los convocatorias denominadas Edusi, correspondientes al periodo 2014-20. Los nuevos fondos tienen un límite temporal 2021-27.

