La renovación de la plaza de Julián Cañedo de Oviedo sale a licitación por 255.000 euros El Ayuntamiento retirará el pavimento para adaptarlo a la estética del resto de la ciudad, eliminará desniveles y creará zonas de estancia

A. Arce Oviedo Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:23

El Ayuntamiento de Oviedo realizará un lavado de cara a otra plaza de la ciudad. En esta ocasión, la de la calle Julián Cañedo, ubicada junto al centro de salud de Otero. De forma poligonal y diseñada para dar servicio a los locales comerciales de la zona, presenta en la actualidad un pavimento con signos evidentes de deterioro. Su mejora, diseñada como una renovación del conjunto para adecuarla a los estándares de diseño actuales, costará casi 255.000 euros y las obras durarán dos meses desde que se adjudiquen los trabajos. Las empresas interesadas en hacerse con la licitación tienen hasta el próximo 1 de septiembre para presentar sus ofertas.

Las obras se dividen en cuatro actuaciones fundamentales, tal y como aparece recogido en la memoria del proyecto. Por un lado, el Ayuntamiento acometerá una adecuación integral del pavimento. Se retirará el actual para adaptar e integrar el área con el diseño característico de la ciudad, utilizando la misma baldosa que en el resto del entorno urbano. Después, se implementarán zonas de diversos pavimentos para crear, anticipa el documento, «espacios más acogedores y atractivos».

Por otro lado, y dado que la plaza está rodeada por escaleras en todo su perímetro, el proyecto propone eliminar ciertos tramos para permitir el acceso sólo en las áreas donde la plaza y la calle están al mismo nivel, es decir, adaptar la ubicación a los desniveles. En tercer lugar, el gobierno local pretende revitalizar la plaza aumentando las zonas de alcorques para dar una mayor amplitud al desarrollo de los árboles y generar espacios de estancia a su alrededor. Por último, se renovará el sistema de evacuación de aguas. Así, se sustituirán las canaletas y rejillas de evacuación de aguas pluviales en todas las rejillas existentes.

Otros proyectos

El equipo de gobierno del PP local se ha propuesto una mejora generalizada de las plazas de la capital con proyectos en cartera como la reforma de La Escandalera y de la zona baja del parque del Campillín –ambas para la ejecución de un parking subterráneo–, o el desmontaje de la fuente de Longoria Carbajal.