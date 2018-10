«Retomaremos el proyecto de cara a las elecciones municipales» El gasómetro, cuya restauración preveía el plan de Portela. / M. ROJAS Agustín Iglesias Caunedo acusa al equipo de gobierno de «bloquear» el diseño que planificó el PP «construido con las ideas de los ovetenses» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 28 octubre 2018, 02:27

La fábrica de gas tenía en 2015 un proyecto definido, un plan en marcha, listo para ejecutar y un presupuesto de 300.000 euros para comenzar con el acondicionamiento del edificio. Así lo resume el ahora portavoz del Partido Popular, pero por aquel entonces alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo. «Dejamos diseñado y desarrollado un plan de usos y gestión que buscaba un amplio consenso ciudadano e integraba a la comunidad artística y a los distintos sectores que potencialmente podían participar del equipamiento», defiende Caunedo.

El lídel del PP ovetense acusa directamente al equipo de gobierno de haber dado la espalda a un proyecto que apostaba por la «biodiversidad artística». «El tripartito con este bloqueo no está diciendo que no solo a la cultura, sino que está diciendo que no a un proyecto construido con las ideas de los ovetenses, tanto del sector cultural especializado, como de los vecinos que querían participar de él». Va más allá y acusa al gobierno local de «distraer» a la ciudadanía con temas en «los que pueden echar la culpa a otros de su no realización, como estamos viendo que ocurre con La Vega». La fábrica de gas es otro cantar para Agustín Iglesias Caunedo. «La responsabilidad y competencia es completa del tripartito. Ellos tendrán que explicar por qué no está ya en marcha».

Ante esto, el presidente del PP de Oviedo aseguró que «desde el Partido Popular, de cara a 2019, retomaremos el proyecto de la fábrica de gas donde lo dejamos, dado que lamentablemente nadie ha hecho nada desde entonces, y daremos los pasos necesarios para que el centro cultural en dicha ubicación se materialice y sea una realidad para los ovetenses», anuncia el exalcalde.