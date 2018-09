Orishas se entrega a su público Los cubanos presentan 'Gourmet' en una actuación en la que no faltó Beatriz Luengo | El blues de Big Daddy Wilson y los ritmos africanos de Oumou Sangare completaron el cartel de la quinta noche mateína en laCatedral SANDRA S. FERRERÍA Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:27

Hubo doble sorpresa en la quinta noche de San Mateo. La primera cuando a media tarde el Ayuntamiento, por «problemas de logística», un retraso en el avión de Oumou Sangaré, decidió a última hora de la mañana adelantar la actuación del grupo cubano Orishas de la 1 de la madrugada a las once de la noche. La segunda fue la presencia de la conocida Beatriz Luengo, pareja de Yotuel Romero, cantante de Orishas, en el escenario de la Catedral.

Miles de personas se acercaron a la plaza a escuchar la música urbana, hip hop latino, de la conocida banda. Yotuel Romero «esperaba un público increíble» y lo tuvieron. Junto a Roldán González e Hiram Riverí hizo sonar dos de sus canciones más conocidas: 'Represent' y 'Hay un son'.

Los asistentes disfrutaron de canciones llenas de ritmo cubano, muy bailables y para paladares muy exquisitos, porque su último disco se llama 'Gourmet'. Muy aplaudido, aunque Orishas se metió al público de lleno el bolsillo cuando Beatriz Luengo subió al escenario para cantar 'Havanna 1957'. La plaza ensordeció por los aplausos.

Orishas regresó a los escenarios tras diez años de parón con canciones como 'Bembe', que Yotuel cantó a capella al principio, 'Sastre de tu amor', o 'No hace falta na'. El trío también ofreció éxitos de siempre, como 'El kilo', '¿Qué pasa?, o 'Nací orishas'.

No fue el único grupo en actuar ayer. El estadounidense Big Daddy Wilson abrió la noche, a las 21 horas. Con un traje negro, sombrero a juego, corbata roja y gafas de sol, el bluesman destacó en un directo que sirvió de aperitivo para los fans de Orishas. Big Daddy Wilson estrenó la quinta noche mateína con 'Time to move', a la que le siguieron temas como 'Cross Creek Road', '7 year', 'She loves me', 'Miss Dorothy Lee', 'I just need a smile' o 'If you were mine'. Con un publico discreto pero entregado, que aplaudía los ritmos americanos en cada canción, Big Daddy fue llenando poco a poco la plaza en compañía de sus músicos: guitarra, bajo, batería y teclado.

La noche la cerró finalmente la maliense Oumou Sangaré. Conocida por ser la defensora de las mujeres africanas, salió al escenario a la una de la madrugada. La noche mateína, aunque entre semana, es larga.

La noche la cerró la maliense Oumou Sangaré a la 1 de la madrugada. Con este concierto, inaugura una serie de actuaciones en Europa. Conocida por ser la defensora de las mujeres africanas y por estar en contra del matrimonio infantil, Sangaré salió al escenario con un vestido blanco y negro, el pelo recogido de lado y dos voces femeninas haciendo los coros.

La maliense fue nombrada en 2003 embajadora de Buena Voluntad para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) por su valentía y continua lucha.

El primer tema que la africana interpretó fue 'Kounkoun'. Realizó un concierto con un repertorio de sus grandes éxitos como 'Kameleba', 'Bena Bena' o 'Andia'.

La maliense cerró el concierto con 'Yala.