«Melendi me atrapó con la canción que escribió a una mujer cubana» Yotuel Romero, en el centro, en una imagen promocional de Orishas. / E. C. La formación cubana Orishas actuará esta noche, a las 01 horas, en la plaza de la Catedral para presentar su nuevo disco, 'Gourmet' SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Martes, 18 septiembre 2018, 02:31

El cubano Yotuel Romero, que integra la banda Orishas con Roldán González e Hiram Riverí, espera esta noche «un público increíble». Actuará en la plaza de la Catedral a partir de la una, tras Big Daddy Wilson y Oumou Sangaré. Tras diez años de parón, el grupo viene a San Mateo a presentar su nuevo disco 'Gourmet', en el que renueva el sonido pero continúa con su música urbana.

-¿En qué se diferencia este nuevo disco de los anteriores?

-Básicamente no se diferencia mucho de los anteriores. Mantenemos la misma línea, lo único es que hemos renovado el sonido. Todo ha cambiado en cuanto a cómo se planteaban las cosas hace veinte años y ahora hemos intentado entender el sonido de la calle actual.

-¿Y Orishas ha cambiado?

-Si ha cambiado la vida, imagínese nosotros. Este freno nos hizo darnos cuenta de la importancia que tenía la música de Orishas en la vida de cada uno, y la importancia de la música que haciamos en el movimiento urbano. A veces en la vida, desgraciadamente, tenemos que perder las cosas para darnos cuenta del valor que tienen.

-¿Y eso pasó?

-Sí, tuvimos que perderlo para darnos cuenta del valor inmenso que tenía la música que habíamos hecho. El único proyecto que había creado tendencia era Orishas, por eso decidí reunificar la banda.

-¿Y cómo está siendo volver a estar los tres juntos?

-Algo que ni yo me imaginaba que iba a ser. Ha superado las expectativas, no solo las emocionales, también las de negocio y de show. Somos un grupo urbano que reivindica a la mujer, le contamos a la gente nuestras raíces, de dónde venimos, cómo somos, y eso hace falta hoy en día

-Esta noche actúan en Oviedo, ¿qué esperan de este concierto?

-Lo mismo que en todas las ciudades: un público increíble, y más en Oviedo. Gracias a esa tierra tuvimos la oportunidad de colaborar con Melendi en una de nuestras canciones.

-¿Cómo fue esa colaboración?

-Fue increíble. A mi Melendi me atrapó a raíz de la canción que escribió a una cubana. Viendo la forma tan delicada y bonita con que le hablaba a una mujer cubana me sentí emocionado, porque sé el estigma que provocan las mujeres cubanas en España. Mi madre es cubana, entonces ver a un español hablarle de una forma tan delicada a una cubana me causó mucha felicidad. Fue muy lindo colaborar con él.

- ¿Qué canción no puede faltar en un concierto de Orishas?

- Yo creo que todas las canciones tienen una importancia tremenda en el show de Orishas. Es cierto que el primer disco, 'A lo cubano', fue como el pistoletazo de salida, y temas de ese disco son emblemas de la banda.

- ¿Es especial tocar en Oviedo?

-Totalmente. El público de España es muy especial para Orishas. La banda se crea en París, pero se hace en España. Durante los diez años que estuvimos trabajando, desde 1999 hasta 2009, el cuarenta por ciento de los conciertos que hacíamos era en España. Para nosotros cualquier región de España representa demasiado para nuestra carrera. Además, me siento muy halagado de haber sido uno de los primeros grupos de rap latino que triunfó en España.

-¿Cuál es su futuro?

-Tenemos más ganas que nunca. Hay mucha música congelada que iremos sacando poco a poco. El legado que queremos dejar es que se puede hacer música urbana con calidad, y se puede intentar defender un movimiento desde la parte más honesta y más locuaz.

-¿Cree que no hay música de calidad ahora?

-Creo que el público se ha vuelto poco exigente. Ahora lo que hay musicalmente ha decaido en calidad. El público de antes pedía a gritos buena melodía, que el cantante cantara, que el show fuera musical. Cuando yo llegué a España había grupos como Bumbury o Pereza que te hacían vibrar; ahora un tipo suelta un playback y la gente baila.