La siniestralidad aumenta un seis por ciento en un año y se registran un centenar de atropellos

La Policía Local de Oviedo tuvo en 2024 doce meses movidos. Con cerca de veinte mil intervenciones a pie de calle, más de veintidós ... mil trámites administrativos y los dos centenares de agentes que componen la plantilla municipal, se podría decir que han sabido hacer frente a una gran cantidad de trabajo a pesar de los escasos recursos. La memoria de Seguridad Ciudadana, que desglosa los datos del servicio durante todo el año pasado, muestra la ciudad desde otra perspectiva: la del que cada día patrulla la calle vestido de azul para asistir a los ciudadanos, proteger, sancionar y detener cuando es necesario. En cifras, uno de los parámetros que crecieron con respecto a los datos de 2023 fue el de la siniestralidad. Lo hizo en un 6%, con un total de 1.641 accidentes, frente a los 1.574 contabilizados en los doce meses anteriores. Con ello, se contabilizaron la friolera de 357 víctimas, de las que tres resultaron fallecidas. Dos de ellos eran motoristas; el tercero, un hombre de 68 años que fue atropellado en Teatinos.

En concreto, se trata de un fallecido más de los registrados hace dos años en las calles de Oviedo. Al detalle, el mes en que se produjeron más accidentes fue octubre (149), del que resultaron 39 víctimas. En total, se contabilizaron 357 víctimas, de las que 312 eran heridos leves, 42 graves y los citados tres fallecidos.

En cuanto a la tipología de los accidentes, los choques entre dos o más vehículos fueron el más habitual (521), seguidos por 323 embestidas, 227 alcances y un centenar de atropellos, estos últimos con 87 víctimas en total, incluidos 23 heridos graves. Pese a una leve reducción en el número de atropellos respecto a 2023 (106), los daños personales siguen siendo relevantes.

Es la reducción de la siniestralidad uno de los argumentos que ha esgrimido el equipo de gobierno local para la instalación de nuevos radares en la ciudad. Ocho nuevas cajas, en concreto, para tres cinemómetros en la avenida de Galicia, la calle del General Elorza, La Tenderina, la Ronda Sur (en ambos sentidos), la avenida de Austria, la calle Martínez Marina y Azcárraga, donde los límites son de entre 30 y 50 kilómetros por hora. No obstante, esta lista no termina de coincidir con la de puntos con mayor concentración de accidentes de la capital asturiana. Al menos no del todo, pues sólo tres de los radares estarán en alguna de estas vías.

¿Cuáles son, entonces, las más problemáticas? Las zonas más conflictivas en cuanto a accidentes fueron: plaza de Castilla (39 siniestros), plaza de la Cruz Roja (28), la glorieta de Luis Oliver (27), la calle del General Elorza (27) y la avenida de Santander (24). En la avenida de Galicia, que también estará controlada por radar, hubo diez accidentes.

De ahí, a las multas. En materia de sanciones, los agentes interpusieron 12.406 denuncias, de las cuales 490 fueron muy graves, 9.051 graves y el resto leves. Destacan las 137 actas elevadas por uso del móvil y 56 a vehículos de movilidad personal (VMP). Además, se contabilizaron 5.737 denuncias por estacionamiento indebido y 92 por circulación en zonas peatonales. A través de medios automatizados se registraron 27.706 denuncias: 9.180 por fotorrojo, 10.759 por radares y 7.767 por captación peatonal. El radar más activo fue el de la avenida de Santander (4.067 denuncias), seguido por el de Muñoz Degrain (3.019). En total, se recaudaron 2,83 millones de euros en sanciones de forma directa durante 2024, frente a los 3,2 millones del año anterior, tal y como aparece recogido en la memoria de la Policía Local del año pasado.

En cuanto a los delitos contra la seguridad vial, los agentes de la concejalía que dirige el edil popular José Ramón Prado tramitaron 295 casos, con 193 atestados por alcoholemia. Se registraron 227 detenciones de hombres (164 españoles y 63 extranjeros) y 30 de mujeres (25 españolas y 5 extranjeras).

Vigilancia y detenciones

La Policía Judicial ovetense también hizo su parte del trabajo. Desglosadas, la actividad de los agentes se divide en un 48% de identificaciones, un 13% de intervenciones en delitos de diversa índole, un 8% de los casos estuvieron relacionados con el consumo y tenencia de sustancias estupefacientes y un 16%, en delitos menores. Del mismo modo, el otro 15% de las actuaciones tuvieron que ver con la colaboración con otras entidades.

Su presencia también fue importante en numerosos casos de violencia machista. Se realizaron 476 servicios de vigilancia y protección a víctimas y 479 vinculados a órdenes de alejamiento: 222 por violencia de género, 23 por violencia doméstica y 24 por violencia ordinaria. En este ámbito, hubo 77 intervenciones por violencia de género, 12 por violencia doméstica, 38 por quebrantamiento de condena y se practicaron un total de 15 detenciones por violencia de género.

A estas hay que sumar una por agresión sexual, 4 por delitos viales, y 3 por lesiones, entre otras, hasta alcanzar la cifra completa de 26 detenidos a lo largo del año, que serían puestos a disposición del resto de policías –la Nacional y la Guardia Civil– en función del delito y el lugar donde se cometió.

En cuanto a seguridad ciudadana, se practicaron 294 intervenciones relacionadas con la convivencia, espacios públicos y menores, entre ellas: 2 por agresión sexual, 5 por delitos contra la propiedad, 8 por lesiones, 17 por tenencia de drogas, 12 por absentismo escolar y 22 en establecimientos públicos. También se realizaron 23 intervenciones con menores de edad y los agentes ofrecieron 618 servicios de escolta y protección de autoridades, la mayoría en relación con la Alcaldía.