Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo: «Soy consciente del mucho trabajo y el margen de mejora que tenemos con la gestión del personal»

La tradicional celebración de Santa Rita, patrona de los funcionarios públicos, se enmarca en el Ayuntamiento de Oviedo como un día de celebración, aunque ... también de posicionamientos laborales. El alcalde, Alfredo Canteli, presidió el acto de homenaje a 56 trabajadores que ya han cumplido 25 y 40 años de vida laboral y también a los que se jubilan o se han jubilado este año. Un acto celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe y que contó con la presencia también del primer teniente de alcalde, Mario Arias, y la mayor parte de la Corporación municipal.

Celebraciones y debate o toma de posición sobre las condiciones laborales en el Ayuntamiento. Canteli, que utilizó un tono conciliador, agradeció el trabajo de los homenajeados y aseguró ante las doscientas personas presentes: «Soy consciente del mucho trabajo y margen de mejora que tenemos con el personal municipal y de la responsabilidad que a mí me corresponde como alcalde».

Dicho esto, no dejó de enumerar algunos de los logros conseguidos durante su mandato en materia de personal como «la ampliación del teletrabajo, la solución del problema con los días festivos que afectaba a la Policía Local, las medidas de permisos retribuidos, los protocolos creados por agresión sexual o la oposición de auxiliares administrativos para 61 nuevos funcionarios», dijo.

Unas declaraciones que sirvieron como respuesta a las críticas, en algún caso bastante duras, realizadas momentos antes por los representantes de los trabajadores municipales en sus respectivos discursos. Iris Pereda, presidenta del comité de empresa –que engloba al personal laboral municipal–, felicitó a sus compañeros homenajeados y agradeció al equipo de gobierno «lo conseguido, como ese medio día de teletrabajo a la semana». Después, entró de lleno en materia sobre los problemas de una plantilla pública, afirmó, que vive «un malestar generalizado con diferencias económicas entre trabajadores en las mismas categorías profesionales». También advirtió que existe «un mal ambiente en la plantilla» por las «propuestas que reciben el no rotundo del equipo de gobierno». Y añadió lo siguiente: «Estamos hartos del ninguneo».

En términos parecidos se expresó el presidente de la Junta de Personal, Fernando Gallego, –que agrupa a los funcionarios municipales– y se valió de Santa Rita, que además de patrona de los funcionarios también se le atribuyen poderes para hacer posible lo imposible. «En este Ayuntamiento subsiste la creencia de que nuestras condiciones de trabajo son extraordinarias. Eso no se sostiene por el inmovilismo y la falta de voluntad política».

Así, continuó, «no podemos seguir viviendo de promesas vacías, es hora de ponerse al día en las condiciones laborales y trabajar con seriedad y buena fe para sentarse a negociar porque sin personal motivado y respetado no es posible hacer un buen trabajo», sentenció Gallego.

Con ilusión

Más allá de los reproches, en algún caso muy duros, el acto estuvo también marcado por las felicitaciones del regidor a los trabajadores que cumplían 25 y 40 años o se jubilan este año 2025. «Afronto este día con ilusión, pero también con cierta pena por decir adiós a trabajadores municipales», pues el Ayuntamiento «pierde a un buen número de profesionales y os merecéis disfrutar mucho de esta nueva etapa».

Aseguró que «desde que me convertí en alcalde, mi único objetivo ha sido hacer de Oviedo una ciudad mejor y que, como Administración, seamos capaces de ofrecer a los ciudadanos unos mejores servicios y una gestión y atención cada vez más moderna, más ágil y más eficaz».

El acto finalizó con una foto de familia de los trabajadores homenajeados con la Corporación municipal y un refrigerio para agasajar a los presentes. Por el medio, muchos aplausos a los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo, abrazos entre compañeros y alguna que otra lágrima encasquillada en los ojos de varios funcionarios.

«Volvería a trabajar en el mismo sitio otros tantos años»

El 1 de junio, Santiago Fernández Zubizarreta cumplirá 40 años en el Ayuntamiento, la última etapa dirigiendo la sección de Prevención de Riesgos Laborales. «Volvería a trabajar en el mismo sitio otros tantos años y espero haber correspondido a los compañeros. He sido muy feliz en el Ayuntamiento y creo que he sido reconocido y apreciado por los compañeros». Fernández Zubizarreta es médico. Los primeros años en el funcionariado municipal los pasó en la antigua Fundación Municipal de Deportes. «Estuve 15 años en el Palacio de los Deportes». Y añadió: «Estoy en capilla para la jubilación, pero creo que aún seguiré un poco más».

«He trabajado con gente muy amable y competente»

María del Carmen Muñiz se jubiló el pasado 15 de diciembre de 2024 por enfermedad. Su trabajo ha sido «siempre en Licencias Urbanísticas», un lugar complejo y en el candelero por las acusaciones de lentitud en la tramitación de permisos. Con todo, defiende el trabajo hecho y se ha mostrado feliz de recibir el homenaje por Santa Rita. «Yo he estado muy a gusto y he trabajado con gente muy agradable y competente. Es verdad que teníamos mucho trabajo, pero había muy buen ambiente laboral y eso se notaba». Muñiz no paró de saludar a todo el mundo tras el acto, pues ha sido una carrera completa en el Ayuntamiento de Oviedo.

«Me jubilaba el año pasado, pero me quedé un año más»

Gonzalo Míguez ha sido durante muchos años responsable de Protección Civil. Se tenía que haber jubilado el 11 de mayo de 2024, «pero prolongué voluntariamente un año más». Es un caso claro de vocación de servicio. «Me he sentido muy feliz porque los últimos años me he dedicado en cuerpo y alma al servicio de Protección Civil». Y añadió: «Me precio que siempre que he tenido que ir a cualquier departamento, en todos me han tratado con la mayor diligencia». Míguez entró en el Ayuntamiento de Oviedo en Educación «y luego opté a una plaza de Protección Civil hace 18 años». Ahora se retira tras 40 años trabajados.