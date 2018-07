Los terrenos serán evaluados para su descontaminación Sábado, 21 julio 2018, 02:14

No solo se habló del inventario de los inmuebles y su estado en la reunión de ayer. Para sorpresa de los portavoces del equipo de gobierno, Defensa aludió de forma somera, «sin entrar en detalles», según explicaron fuentes cercanas, que los terrenos de la fábrica de armas de La Vega, antes de cualquier uso futuro, tendrán que ser evaluados para conocer si, tras el cierre de la factoría, hubiera restos de materiales contaminantes propios de la actividad industrial. Si fuera así, al proceso de reversión iniciado entre Consistorio y Ministerio habría que añadir una etapa más para proceder a su descontaminación. Cerrada desde 2012, la reversión de los terrenos de la fábrica a la ciudad no será una simple entrega de llaves. Además, el último precedente en el concejo no es halagüeño. Tras la compra por parte del Ayuntamiento de los terrenos donde se ubicaba en La Manjoya la Unión Española de Explosivos, se descubrió que estaban contaminados con ceniza de pirita. El Ayuntamiento tuvo que encapsular los materiales en una urna de hormigón y vigilar los lixiviados desde hace más de dos décadas.