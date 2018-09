«Trato de que Oviedo esté en primera línea y todo se haga lo más pronto posible»

Wenceslao López anunció oficialmente el domingo su intención de ser candidato a la Alcaldía de Oviedo en 2019. Lo hizo en el marco de la Fiesta de la Rosa de la AMSO y bajo la atenta mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz parlamentaria Adriana Lastra, el secretario general de la Federación Socialista de Oviedo (FSA), Adrián Barbón y de la Agrupación Municipal de Oviedo, Iván Piñuela, entre otros.

Previamente, el alcalde había dicho que hasta el próximo enero no iba a revelar su futuro, mientras durante los últimos meses se ha dejado querer tanto por los líderes de su partido como por los afiliados. Finalmente, la decisión llegó antes de lo esperado. Declaró su voluntad de repetir en la carrera a la Alcaldía, la basó en su «amor por Oviedo y por el socialismo» y detalló sus prioridades: el bulevar de Santullano, el proyecto para el Cristo-Buenavista, la recuperación del monte Naranco y la «gobernanza» del área central de Asturias.

Hasta las elecciones municipales de 2019 aún queda mucho tiempo, pero López tiene muy claro por dónde deben ir sus esfuerzos: «Trato de que Oviedo esté en la primera línea y todo se haga lo más pronto posible», apuntó ayer durante la inauguración de la placa en honor a 'La Pixarra' en el parque de Guillén Lafuerza.

Este objetivo, en principio, no parece fácil de conseguir y el alcalde es consciente de ello. «El gobierno nacional tiene asuntos que tratar y no podemos pretender que solamente se piense en lo nuestro. Comprendo que desde aquí se diga lo mío y solo lo mío pero el final nosotros somos uno más en este país». De ahí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no trajera ningún anuncio para Oviedo, ni siquiera la cesión de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega. Ni vino con sus llaves, como le había pedido Ana Taboada, vicealcaldesa y líder de Somos, la pasada semana.

A pesar de ello, López trabajará, dijo, para convertir Oviedo en una ciudad de «primera línea»: «Vamos a tratar que los asuntos se vayan gestionando como corresponde; el domingo hablé con Pedro Sánchez de algunos de ellos a nivel privado», adelantó ayer.

Las prioridades del regidor tocan muy de cerca a varios colectivos vecinales implicados. El miembro de la plataforma Imagina un Bulevar Manuel Carrero se mostró alegre de que el proyecto de reconversión de la entrada a Oviedo por la autopista 'Y' sea una prioridad para Wenceslao López, pero quiere que el equipo de gobierno se ponga cuanto antes las pilas: «Nos preocupa mucho la falta de coordinación y las diferencias entre PSOE, Somos e Izquierda Unida, tememos que puedan llegar a afectar al proyecto».

La intención de este colectivo es que las obras empiecen antes de mayo para que el proyecto no esté en juego: «El propósito era empezar en diciembre pero ha habido retrasos y nos preocupa que este plan no reciba todo el apoyo de la oposición».

Mucho más molesto se mostró Carlos García, representante de Manos por el Naranco y la peña del Naranco. Alegó que la idea de mejorar el pulmón verde del municipio simplemente es una idea más y critica que esta zona lleva años «abandonada». «No confío en que este proyecto se vuelva prioritario porque llevamos muchos años de inacción», lamentó ayer.

Asimismo, se mostró «descontento» con la gestión de la edil de Infraestructuras y Servicios Básicos, la socialista Ana Rivas. «Hay menos desbroces y llevamos mucho tiempo solicitando la reparación de la carretera que va desde San Lázaro de Paniceres. Hace unos meses se arregló un tramo de 200 metros y queremos que estas obras se prolonguen a toda la vía».

Desde El Cristo pidieron que las palabras se transformen en hechos y que el centro social prometido se haga realidad cuanto antes para que pueda ser usado por los vecinos este invierno: «Vamos a estar encima de las administraciones para que se hagan las obras y nosotros ya hemos dicho que el fin de esta plataforma se producirá cuando acaben todos los trabajos de reconversión de los terrenos del antiguo HUCA», afirmó Nacio González de la plataforma SOS Viejo Hospital. De igual forma, añadió que todos los candidatos a la Alcaldía deben de tener claro que la remodelación de esta zona debe de ser una prioridad durante el próximo mandato: «No se puede gobernar sin tener claro este tema», añadió.

PP e IU

El resto de formaciones con representación en el Pleno municipal aún no han anunciado sus candidatos Agustín Iglesias Caunedo ya ha dicho que no se presentará por el PP tras unos tiempos complicados por su imputación 'caso Pokémon', que investiga una presunta trama de corrupción en las adjudicaciones de contratos relacionados con el abastecimiento de agua.

También, Roberto Sánchez Ramos, el histórico concejal de Izquierda Unida, se retirará el año que viene y ahora está por ver si el coordinador local del partido, Iván Álvarez, encabezará la lista o lo hará una mujer.