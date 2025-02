Tres meses para despejar el futuro de La Vega

Septiembre es un mes marcado en rojo en el calendario del alcalde, Alfredo Canteli. Será entonces cuando acuda a la mesa negociadora a tres ... bandas para poner en marcha la recuperación de la antigua fábrica de armas de La Vega, ahora que cuenta con el «compromiso formal» del presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, y con el objetivo común de desenquistar una situación que lleva casi diez años en vía árida con el Ministerio de Defensa. Tres meses por delante para despejar el futuro de los 120.000 metros cuadrados de terreno a los que la ciudad quiere confiarle una parte fundamental de su porvernir. Irán el socialista y el popular al encuentro de la ministra Robles para firmar «un documento base» que sirva de punto de partida para «desarrollarlo a futuro» y marcar los tiempos del proceso. Será largo y el regidor, tal y como declaró ayer, lo sabe. «Luego es muy lento todo, pero que haya un documento que realmente diga qué va a pasar con La Vega a corto plazo sería un éxito muy importante».

Máxime, destacó Canteli, cuando «hasta el momento nunca se llegó a firmar nada». El Consistorio ya presentó hace meses al Ejecutivo central un estudio previo con sus ideas principales e intereses sobre el conjunto. Tres patas. La primera, la creación de un polo industrial tecnológico capaz de atraer a empresas que generen alto valor añadido. La segunda, que el Ayuntamiento asuma alrededor de 20.000 metros cuadrados del total, distribuidos en dos naves -una de ellas junto a la capilla- de 7.000 metros para usos culturales y lúdicos a cubierto, y unos 12.000 de mancha verde pública. La tercera, el diseño de un parque de viviendas para ayudar a rentabilizar las inversiones.

El acercamiento entre el Ayuntamiento y el Principado, después de dos años de mandato del actual equipo de gobierno local, llegó anteayer en el turno de discursos de la ceremonia de entrega del premio 'Ovetense del Año' a Carlos Paniceres en el nuevo Deloya Latores. Barbón, reiteró el primer edil, «adquirió un compromiso formal de que La Vega tiene que estar enfocada en el mes de septiembre». Y volvió a repetirlo: «El compromiso es firme y yo se lo recordaré permanentemente. Estoy seguro de que el presidente va a cumplir su promesa; es un hombre que dice que cumple, y yo espero que en este momento no nos falle», determinó el alcalde.

Lo que está en juego, en ese sentido, no es cosa menor. «Lo importante es que La Vega, para Oviedo y para Asturias, no siga siendo ese reducto ahí abandonado, y que sea un polo de desarrollo que genere economía y riqueza para Asturias», enfatizó el líder popular. Y preguntado sobre si ya ha llegado la hora de acelerar las negociaciones con Defensa, respondió que «eso espero». Aunque también quiso aclarar que «nosotros no paramos desde que llegamos», y si bien habrá que «ajustar y reconducir» el estudio del Consistorio, «lo que yo necesito es que las administraciones estemos unidas para empujarlo juntos», que siempre será «más que por separado».

Su segundo al mando, Nacho Cuesta, se atrevió ayer a estimar un plazo. «Los contactos sobre la Vega están bien encauzados y la buena sintonía que tenemos con el Principado contribuirá, y mucho, a alcanzar resultados positivos en este mismo mandato». En sus palabras, «las reuniones técnicas mantenidas entre técnicos del Ayuntamiento, Principado y Ministerio han servido para trazar la hoja de ruta que nos llevará a un entendimiento sobre el futuro de estos terrenos».

Y en todo caso, concluyó el líder naranja, ahora mismo «se están concretando los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de la operación y el inicio del próximo curso es el momento indicado para que empiecen a visualizarse los avances».

Unos avances comenzando por el documento inicial en el que todos deberán dejar claros cuáles son sus intereses e intenciones para la fábrica de armas de La Vega. Tal y como ha asegurado el alcalde en más de una ocasión, la última tasación de la que hay constancia sobre los terrenos, basada en el catastro, fijaba en 44,5 millones de euros el valor del complejo. Una cantidad a la que añadir, después, la batería necesaria de inversiones para ponerla a funcionar, y que Canteli se negó a pagar desde el principio, rechazándola de plano.

Por otro lado, también pretende convertir La Vega en el escenario principal de la transformación de la entrada a Oviedo por la antigua autopista 'Y'. No obstante, esa parte del proyecto del Bulevar de Santullano, la intermedia, se encuentra parada hasta que fructifique el diálogo con el departamento de la ministra de Defensa.

El socialista Adrián Barbón no dejó lugar a segundas interpretaciones durante sus palabras en el 'Ovetense del Año'. «En una Asturias cambiante que necesita de consensos y diálogos, alcalde, recojo tu petición, tiendo la mano y vamos a ir juntos a trabajar para conseguir que La Vega se convierta en una realidad al servicio no solo de la capital del Principado, sino de toda Asturias». Eso es lo que busca el Gobierno regional, la iniciación de un «proyecto transformador» con entidad para reactivar el panorama económico.

La oposición

En las filas de la oposición local, sin embargo, el anuncio de unión de fuerzas entre Principado y Ayuntamiento no ha sido suficiente. Desde Somos Oviedo, Ana Taboada, se mostró «preocupada» por «las declaraciones grandilocuentes de los dos gobernantes». La edil morada quiso dejar claro que «no podemos dejar en manos de la iniciativa privada un espacio de oportunidad para Oviedo de esas características». Usos mixtos, sí, aclaró, «pero quien debe impulsar cualquier tipo de proyecto integral debe ser el gobierno de Oviedo». También criticó, por otro lado, la «carencia de ambición del alcalde» al pretender «recuperar únicamente un 10% del espacio para la ciudad».

La portavoz de Vox, Cristina Coto, no salió a celebrar la unión entre administraciones. «Que en septiembre de 2021, 28 meses después de las elecciones, Oviedo disponga de un triste 'calendario' para La Vega no es un sueño, es una pesadilla», denunció. «Valga como ejemplo aquel café que se iban a tomar Canteli y la ministra Robles para hablar del futuro de La Vega y que se ha quedado frío».