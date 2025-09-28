El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Una multitud, en la marcha solidaria de la 'CarrerHUCA'. Juan Carlos Román

Más de tres mil personas corren por la salud en la 'CarrerHUCA'

La prueba solidaria se dividió en un recorrido competitivo de diez kilómetros y en una gran marcha popular por los alrededores del Hospital

A. Arce

Oviedo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:00

Más de tres mil personas participaron este domingo en la octava edición de la carrera solidaria 'HUCA, muévete por la salud' (la 'CarrerHUCA' de Oviedo). Un evento dividido en dos pruebas, una carrera competitiva de diez kilómetros y una marcha popular de tres mil metros en la que se pudo correr o caminar, y que tiene como objetivo promover la actividad física y los hábitos de vida saludable en la comunidad. Discurrió por el anillo perimetral del Hospital Universitario Central de Asturias, algunas de sus calles adyacentes y viales, y la ciudadanía respondió con una enorme participación.

A la cita acudió, como no podría ser de otra manera, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra. En sus palabras, la 'CarrerHUCA' es una cita «consolidada» y un «acto solidario para poder traer alimentos a la gente que lo necesita» que sirve, además, para promover la actividad física. Y es que, aseguró, esta «mejora la salud de ahora y del futuro, y es algo que se puede hacer a cualquier edad, momento y lugar». Máxime, en una región en la que apenas un 47,8% de los adultos reconocen que realizan actividad física ocasional.

La consejera también se mostró preocupada por la falta de actividad física entre los adolescentes –un 9,4% de niños de entre 3 y 14 años en Asturias llevan una vida absolutamente sedentaria–.

