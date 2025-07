El Gobierno de Asturias mantendrá su hoja de ruta para la unificación de las sedes judiciales de Oviedo

A. Arce Oviedo Lunes, 28 de julio 2025, 20:21 Comenta Compartir

La unificación de las sedes judiciales de Oviedo es uno de los asuntos más acuciantes de la capital asturiana. El Palacio de Justicia ... está obsoleto y los juzgados, diseminados a lo largo y ancho de la geografía urbana. Entre tanto y no se producen avances en el plan de El Cristo, que posibilitará la reagrupación de los tribunales en las facultades de Llamaquique una vez sean trasladadas al Campus B que se levantará en los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas del viejo HUCA, el TSJA clama por soluciones puente. El alcalde, Alfredo Canteli, ofreció una este lunes: utilizar la Escuela de Minas para que la Justicia pueda ganar metros sin acudir a costosas medidas provisionales y porque «despachos –como los que la institución académica prevé habilitar en el edificio– sobran en todos los sitios». No obstante, la respuesta del Principado es no.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, advirtió este lunes que el Gobierno autonómico mantendrá su hoja de ruta. «Comparto el diagnóstico del TSJA de que los plazos de la operación –del viejo HUCA– son incompatibles con las necesidades que tiene la Justicia en Oviedo», reconoció, pero darles una solución no pasará por cederles la Escuela de Minas, sino por «soluciones a las necesidades de espacios» que repliquen la rehabilitación del edificio de Telefónica, que reúne desde hace tiempo el Contencioso 6 y los mercantiles, mediante el alquiler o la adquisición de inmuebles en las inmediaciones de Llamaquique. Eso sí, Peláez quiso dejar claro que «el horizonte y la operación de este Gobierno es la de unificar la Justicia en los edificios de Llamaquique que actualmente ocupa la Universidad y en la construcción de un Campus 2.0 en El Cristo». Eso, y que, aunque los plazos del proyecto universitario sean largos –costará 102 millones y se ejecutará en tres fases hasta 2031–, la actual paralización de los derribos por parte de la Administración regional no le afectarán. «Los derribos del antiguo HUCA no tienen absolutamente nada que ver con esta operación; los derribos se llevan a cabo en una parcela del Principado en la que ni se va a ubicar el campus ni las sedes judiciales». Canteli; sin embargo, instó al presidente autonómico, Adrián Barbón, a «pegar un puñetazo encima de la mesa», que ofrezca una solución definitiva a la dispersión de los juzgados en Minas y «que de una vez por todas gobierne».

Temas

Oviedo