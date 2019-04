«La Universidad de Oviedo tiene mucho que decir en el proyecto de El Cristo» Una vista general del solar de los edificios del viejo hospital, en El Cristo. / ÁLEX PIÑA Wenceslao López y Santiago García Granda coinciden en que el desarrollo del campus en el antiguo HUCA «es bueno» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Miércoles, 24 abril 2019, 02:02

«Dentro del proyecto de El Cristo la Universidad tiene mucho que decir, en el planteamiento estratégico coincidimos el rector y yo», indicó ayer el alcalde, Wenceslao López, acerca de los avances de los trámites urbanísticos que permitirán al Ayuntamiento aprobar el documento de prioridades para la modificación parcial del Plan General en el ámbito del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias. Lo hizo junto a Santiago García Granda, máximo responsable de la institución académica, durante la firma del convenio de colaboración entre ambas administraciones.

García Granda recogió el guante. «El interés por hacer una reagrupación de espacios en la zona del campus de El Cristo es conocido», recordó el rector que avanzó por dónde puede pasar el diseño final. «Nosotros no pensamos en campus cerrados sino en espacios donde la gente pueda interaccionar y convivan edificios con usos universitarios y sociales».

Según el documento de prioridades avanzado ayer por este diario, la alternativa propuesta para los terrenos del antiguo Hospital y aledaños tendrá usos mixtos, públicos y privados, y contempla la construcción de 800 viviendas, la mitad de ellas de protección.

Así, García Granda añadió que «cuando se haga el desarrollo se debe pensar en la Unviersidad. Es bueno para Oviedo y para la Universidad que tengamos ahí las instalaciones». Nuevas dotaciones que irían desde residencias a servicios para estudiantes en «un campus que responda a las necesidades actuales» y que contemple «el anhelo de una gran facultad de ciencias».

Adviritó el rector que «tenemos que ir paso a paso, trabajar todos con buena voluntad» en unos «tiempos de escasez económica que nos ha tocado vivir en los que no se pueden hacer planes a corto plazo». En este sentido el alcalde previno que «mientras el proyecto camina hay que trabajar para que el espacio no se deforme». Recordó que «para ello hemos actuado en el Truébano, trabajamos en el centro social temporal y en Silicosis». «Sabemos que el nuevo planteamiento va a tardar en llegar pero mientras llega, El Cristo no puede seguir esperando», recalcó.

SOS Viejo Hospital

Desde la plataforma vecinal SOS Viejo Hospital acogieron ayer de manera positiva que «se escuchen las reivindicaciones vecinales en el plan General de Ordenación del Cristo-Buenavista donde se apuesta por la alternativa que realmente va fijar población y actividad económica y social a los terrenos del viejo HUCA», explicó Nacio González, portavoz habitual del colectivo vecinal.

Para SOS Viejo Hospital «siempre» fue una exigencia que al menos el 50% de las viviendas que se planeteen «sean protegidas y de gestión pública para evitar la especulación y facilitar que gente joven pueda instalarse en nuestros barrios». Al contrario, la plataforma rechaza de plano que la función principal de las 229 hectáreas en discusión sea la universitaria. «La Universidad tiene que estar integrada en la ciudad, los macrocampus son modelos del pasado que no fijan actividad social ni económica», añadió González para defender, en sintonía con lo deslizado por el rector que apuestan por residencias de estudiantes así como de personas mayores. Para ello solicitó que «se recuperen con fines habitacionales los edificios a rehabilitar como Maternidad y Silicosis».

En cuanto a la plaza de toros, cuya modificación en el catálogo comenzará con la redacción del Plan Especial, apuesta por una remodelación para «convertirla en espacio multiusos donde pueda haber grandes eventos internacionales culturales o deportivos». «Lamentamos la lentitud de los procesos que no se pueden achacar exclusivamente a los procesos burocráticos. Hay que demostrar voluntad política y un ejemplo claro de falta de ella son los retrasos y los incumplimientos respecto al centro social provisional en el Truébano», criticó.