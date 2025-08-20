El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia con los concejales y los niños en la escalera del Ayuntamiento. A. O.
Solidaridad en Oviedo

«En el Sáhara la guerra sigue y no para, está muriendo mucha gente»

El alcalde de Oviedo recibe en el salón de Plenos a los diecinueve niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz'

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:16

Una veintena de niños saharauis se sentaron ayer en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo con sus familias de acogida para ... recibir el cariño del alcalde, Alfredo Canteli, y concejales de la Corporación municipal dentro de su periplo en la capital asturiana gracias al programa 'Vacaciones en paz', que organiza la llegada en verano de estos pequeños desde 1979. En total fueron 97 niños y 91 familias de acogida en toda España.

