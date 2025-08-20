«En el Sáhara la guerra sigue y no para, está muriendo mucha gente»

Una veintena de niños saharauis se sentaron ayer en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo con sus familias de acogida para ... recibir el cariño del alcalde, Alfredo Canteli, y concejales de la Corporación municipal dentro de su periplo en la capital asturiana gracias al programa 'Vacaciones en paz', que organiza la llegada en verano de estos pequeños desde 1979. En total fueron 97 niños y 91 familias de acogida en toda España.

Los niños fueron recibidos por el regidor popular; la concejala de Servicios Sociales, María Velasco y otros ediles de la Corporación tanto del PSOE como de IU. Todos acompañados por Belén Cueva, de la asociación asturiana de solidaridad con el pueblo saharaui.

Canteli pidió a los menores «que disfrutéis de Oviedo, que os quede para siempre un recuerdo bonito y que seáis felices». También habló a las familias: «Gracias de corazón por ayudarnos a ser mejores. Algunos ya repetís de otros años».

María Velasco afirmó lo siguiente: «Os recibimos con los brazos abiertos, porque deseamos que esta sea vuestra casa. Quiero daros las gracias, las gracias por estar aquí, por compartir este momento. Dar las gracias también a la Asociación Asturiana de Solidaridad con el pueblo Saharaui por hacer posible este programa y, lo más importante, a todas las familias de acogida, todos esos papás, mamás, hermanos de acogida que hacéis posible con vuestra solidaridad que estos niños vivan, niños y niñas, vivan unos momentos de tranquilidad, de paz y de salud».

Más familias

Belén Cueva dio las gracias al Ayuntamiento porque «en todo momento nos es mucho más fácil encontrar familias. Gracias lógicamente también a ellas porque sin vosotras sería imposible que 'Vacaciones en Paz' existiera. Por mucho que nosotros lucháramos, no sería posible. Y dar las gracias también a los niños, que se portan bien, para que el año que viene vuelvan a repetir las familias».

Y recordó con tristeza que «allí en el Sáhara la guerra sigue y no para. Es una guerra que está solapada. Está muriendo mucha gente».