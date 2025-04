Alcaraz y lo que muestra su documental: el gran dilema de su carrera y las dudas de seguir de Ferrero

Jorge Zarco Valencia Viernes, 25 de abril 2025, 13:31 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

A Carlitos Alcaraz le toca decidir en los próximos años de su carrera si verdaderamente quiere ser el mejor tenista de la historia. Ese es el principal dilema que muestra el documental 'A mi manera', que se estrenó este miércoles en Netflix. A lo largo de tres capítulos, las cámaras muestran el lado más privado del tenista y la importancia que tiene en su carrera su equipo, formado principalmente por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, su representante, Albert Molina, sus dos fisios, Juanjo Moreno y Alberto Lledó y su hermano mayor, Álvaro Alcaraz.

El murciano quiere marcar una época, pero por el momento no parece dispuesto a renunciar a ciertas vivencias que cualquier chico de 21 años no quiere perderse. Irse de vacaciones con sus amigos, salir de fiesta, estar en casa con su familia son hábitos cada vez más complicados de compaginar para un tenista de élite, y algo que debe rechazar en ciertos momentos.

Sin embargo, su visión es diferente para los miembros de su staff, con la experiencia suficiente para saber que tiene las condiciones necesarias para ser el mejor pero las debe acompañar de mucho sacrificio. Y el ejemplo más reciente lo tienen en Novak Djokovic o Rafa Nadal, dos leyendas que han vivido por y para el tenis durante toda su carrera.

Un documental realista

A diferencia de otros documentales de deportistas o famosos que solo buscan dejar en buena posición la figura del protagonista, en 'A mi manera' es todo lo contrario, ya que se muestra muy realista mostrando los aspectos negativos y positivos de Carlos Alcaraz, incluso con algunas declaraciones que pueden generar cierta polémica.

Lo que además evidencia es que Carlitos está rodeado de personas que le mantienen los pies en el suelo, tanto sus padres como su manager Albert Molina y su entrenador Juan Carlos Ferrero. De hecho, hay una escena que es buena muestra de ello, cuando el jugador llega tarde a un compromiso publicitario y su representante se coge un enorme cabreo: «Ese día me enfado mucho con Carlos, pero no me enfado por un tema de puntualidad. Para mí era una falta de respeto hacia las otras personas, y eso es lo que no puedo tolerar con Carlos. Da igual que seas el número 1 del mundo, porque nadie tiene por qué esperarte», admite Molina.

Las cámaras de Netflix siguen el 2024 del murciano de inicio a fin, sacando a la luz momentos complicados como la lesión que le impidió disputar el Conde de Godó y no le permitió rendir bien en Madrid pasando por el éxito en Roland Garros y Wimbledon y cuando tocó fondo tras la final de los Juegos Olímpicos.

El punto de conflicto

Uno de los puntos de conflicto más importantes que muestra el documental es la decisión que toma de irse a Ibiza tras ser campeón de Roland Garros. Todo su equipo le advierte que no es una buena opción ya que debe preparar Queen's y Wimbledon pero Alcaraz asegura que lo necesita para descansar mentalmente.

Fue un viaje que también realizó cuando cayó en semifinales ante Djokovic en 2023 y que según él, le dio sus frutos: «En Ibiza es fiesta y salir, fui a reventarme. A la vuelta ganó Queen's y Wimbledon. No digo que ganase por la fiesta pero me fue bien esos días. Este año tenía que repetir».

Pero su staff está en desacuerdo con él: «Me acuerdo de mirar a Carlos y decirle no toca esto, estás siendo muy egoísta en el presente con tu Carlos del futuro», asegura su fisio Juanjo Moreno. «Si tú te vas a Ibiza seis días y sales todos, cuando vuelvas has hecho de todo menos descansar. Las desconexiones están bien pero una parte tiene que recordar que eres tenista. Carlos ve que si no lo hace, no está fresco de cabeza. Está esa pelea entre lo que necesito y lo que tengo que hacer», recalca Ferrero.

Alcaraz debe decidir

Otro desencuentro entre Alcaraz y Ferrero ocurre tras la disputa del US Open: «Yo le dije que desde Roland Garros no habíamos tenido tiempo para entrenar y él me dice que se va a la Fórmula 1. Yo le digo que no toca y no me da opción, que se va a ir y esto es así. Al final para ser el mejor de la historia esclavo tienes que ser, sino hay que aceptar que no sé si llegarás a ser tu mejor versión. Quiero que sea el mejor de la historia pero no sé si voy a aguantar así», explica el entrenador.

«¿En mi cabeza está hacer todo lo posible? ¿Lidiar con todo y hacer todo lo que conlleva para ser el mejor de la historia? Ahora mismo no lo sé. He vivido poco y me queda mucho por vivir. Pongo por delante la felicidad a tener mucho éxito. Porque la felicidad ya es éxito y no es fácil encontrarla», reflexiona Alcaraz sobre si está dispuesto a sacrificarse por ser el mejor y que muestra el tercer episodio. En sus manos está.