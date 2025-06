Comenta Compartir

Hace un par de años Stephen Malkmus, que por cierto anoche recaló en la Sala Villanos de la capital con su nueva banda The Hard ... Quartet, explicó en el pódcast 'The Three Questions' de Andy Richter que un joven cineasta llamado Alex Ross Perry se había embarcado en un largometraje donde contaría las vicisitudes de Pavement, la banda que el músico de Santa Mónica lideró en los noventa, y que se reunió, de forma muy breve, en 2010, y posteriormente en 2022, año desde el que no han parado de girar. Malkmus se sinceró entonces y dijo no entender muy bien el propósito de 'Pavements', pero también se mostró muy sorprendido por la frescura y las ideas del cineasta.

La pieza ya está disponible en Filmin, con motivo del Filmin Music Fest 2025, y es tan divertida, sugerente y original como difícil de explicar porque dentro de ella hay cuatro películas. La más ortodoxa es la que documenta los ensayos previos a la última gira, en la que se intercalan imágenes de archivo para contar la historia de una banda que lanzó cinco álbumes entre 1989 y 1999, que se disolvió por decisión unilateral de Malkmus y que se topó con su mayor éxito hace apenas unos años, cuando una cara B titulada 'Harness Your Hopes' se hizo viral y se convirtió en su tema más reproducido. Pero es que 'Pavements' también cuenta con el 'making off' y el tráiler de un falso biopic sobre la banda, protagonizado por Joe Keery, todo un actor de método en el papel de Malkmus -las carcajadas son inevitables-, imágenes de un musical teatral, esta vez real, titulado 'Slanted! Enchanted!' y secuencias de una exposición titulada 'Pavements 1933-2022' en una galería de Nueva York donde se juega al despiste entre los objetos que son reales y los que no. Todo un divertimento.

