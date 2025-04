'Apagón', la serie española que ya imaginó lo que pasó este lunes Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Raúl Arévalo, Isa Campo y Alberto Rodríguez dirigieron en 2022 para Movistar Plus+ una ficción en la que una tormenta solar deja sin energía al país

El apagón que a las 12:32 horas dejó sumida a España en el caos y la oscuridad -es un decir, porque el sol brilló con fuerza en la mayor parte del país- ya fue imaginado hace tres años por Rodrigo Sorogoyen, Isaki Lacuesta, Raúl Arévalo, Isa Campo y Alberto Rodríguez. Los cinco cineastas son los artífices de otros tantos capítulos de 'Apagón', una serie inspirada en 'El gran apagón', un pódcast del escritor y guionista bilbaíno José Antonio Pérez Ledo con más de 7 millones de descargas. Su premisa: una tormenta solar que deja España sin energía eléctrica.

La ficción, que se estrenó del tirón el 29 de septiembre de 2022 en Movistar Plus+, sonaba a relato apocalíptico, a fantasía catastrofista. Y, en efecto, lo era, pero no en el sentido espectacular del cine de Roland Emmerich, el autor de 'Independence Day'. Puede venir el fin del mundo pero la vida sigue, y un currela del centro de protección civil de Madrid se dejaría la piel, pero bajaría a tomarse un café y un pincho de tortilla. Tele de catástrofes, sí, pero naturalista y realista, sin música épica ni discursos redentores, muy en la línea de 'El colapso', otra ficción francesa que se estrenó en 2019 y que seguía a distintos individuos y familias tratando de sobrevivir en un mundo que ya no funciona.

Los cinco episodios de 'Apagón', interconectados entre sí, se parecían solo en parte a algunas de las curiosas estampas que nos dejó el día de ayer: colas en los supermercados y en las gasolineras, clientes comprando pilas y baterías en las tiendas de electrónica, personas tiradas en los aeropuertos o las estaciones de tren, regueros de gente deambulando por las calles, sin rumbo fijo, casi como zombis, un silencio a veces sepulcral, vecinos comentando la jugada, algunos de ellos con transistores pegados a la oreja... Todos buscando, sin éxito, cobertura con el móvil.

La serie, claro, iba mucho más allá de un apagón excepcional, como, crucemos los dedos, el de ayer y se detenía en las vivencias de distintos personajes que intentan adaptarse a una nueva realidad sin luz, agua, gasolina ni alimentos. En el primer capítulo, dirigido por Sorogoyen, titulado 'Negación', vivíamos la llegada de la tormenta solar y el caos que desata desde el pellejo del subdirector de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de Madrid (Luis Callejo). En el último, 'Equilibrio', firmado por Lacuesta, nos encontramos a su mujer (María Vázquez), que ha huido a la casa de campo de sus padres, donde convivirá con un grupo de jornaleros emigrantes que recogen la aceituna. Isa Campo se detenía en uno de esos barrios residenciales de las afueras de las grandes ciudades, donde la pista de pádel se ha reconvertido en gallinero. Raúl Arévalo prefería sumergirnos en el infierno de un hospital, que trata de atender a los enfermos sin luz ni apenas medicinas. Por su parte, Alberto Rodríguez enfrentaba a un pastor de cabras al peor depredador posible: el hombre.

Una ficción verosimil

Y aunque el punto de partida era un pódcast de ficción, Lacuesta sí que citaba en las entrevistas promocionales un informe del Lloyd's Bank previo a la pandemia de covid. El documento establecía que, después de una posible pandemia a raíz de un coronavirus, la segunda catástrofe mundial más probable era una tormenta solar que, dependiendo de su magnitud, ocasionaría daños por valor de entre uno y tres trillones de dólares con un periodo de recuperación de dos años.

No cabe duda de que la experiencia vivida durante la pandemia se filtraba en esta serie, donde aparecían situaciones ya familiares: triaje en hospitales para dejar morir a los enfermos más viejos, adolescentes confinados, racionamiento de alimentos… «Los guiones se escribieron durante la pandemia, pero ninguno queríamos hacer una serie sobre ella», explicaba Lacuesta. «Era una forma de hablar de la pandemia desde otro sitio. Sabes que cuando los personajes toman decisiones drásticas igual duran muy poquito. Como cuando decíamos que íbamos a salir mucho mejores o lo que habíamos aprendido. Al día siguiente estábamos todos en la misma historia».

En este sentido, el director de 'Segundo premio' apuntaba a cómo la soberbia 'Contagio', la película de Steven Soderbergh, había pasado de ser catalogada como ciencia ficción en la base de datos de cine de IMDB a drama realista. «De la gripe española no quedó nada en el cine, nada más producirse llegaron las películas de Buster Keaton», ilustraba. «Hemos visto tres películas con mascarilla, así que creo que en la ficción seguiremos fabulando e intentando olvidar el trauma». Afortunadamente, el apagón de ayer no debería dejarnos ninguno.

