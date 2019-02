La agenda musical en Asturias para este fin de semana Estas son las citas ineludibles para los amantes de la buena música JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 7 febrero 2019, 09:49

GIJÓN

-Valvulina

Savoy Club

Jueves 7, medianoche. Rock.

-LaDemiMadre/Hairless Monkeys

Musaeum

Viernes 8, 21 horas. 4 euros. Rock.

-Pablo Perea

Memphis Live Music

Viernes 8, 21.30 horas. 15 y 18 euros. Repaso a sus 30 años de carrera.

-AMA Fest Gijón. El Mejor Pop de los 80

Acapulco

Viernes 8, 22 horas. 20 euros (anticipada). Javier Ojeda (Danza Invisible) y Cómplices. Presenta y pincha Carlos Moreno El Pulpo.

-Chusso/Fernando Lantes/Axia

Lanna Club

Viernes 8, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-Rafa Kas Trío

Savoy Club

Viernes 8, medianoche (dos pases). Rock.

-Paul Rudder/Fernando Valverde

Memphis Live Music

Viernes 8, 1 am. Noche de house.

-Lil Mendieta

Páramo Bar

Sábado 9, 20 horas. Rap, trap, R&B.

-American Rock Punk Festival

Memphis Live Music

Sábado 9, 20 horas. 10 y 13 euros. Neverminders (Homenaje a Nirvana), Suburbia (Green Day) y Smash (The Offspring).

-Moy Gomar

Musaeum

Sábado 9, 20.30 horas. 4 euros. Cantautor.

-Inntermezzo/The Space Octopus/Holy Mushroom

Swami Ballroom

Sábado 9, 21 horas. 5 y 7 euros. Rock.

-Narco

Acapulco

Sábado 9, 21.30 horas. 15 y 18 euros. Rock (Sevilla).

-Chip Selektah/Rastafury

Musaeum

Sábado 9, 23 horas. 4 euros. Dub, reggae, dancehall, drum&bass…

-Gatomojado

Savoy Club

Sábado 9, medianoche (dos pases). Blues, swing, soul (Madrid).

-David Mallada

Albéniz

Sábado 9, medianoche. 10 euros. Electrónica. Sesión 'all night long'.

-Alberto Palacios/Nayo/Fetiche

Lanna Club

Sábado 9, medianoche. 10 euros. Fiesta electrónica The Diggers.

-XtFunk2/Sergio Absolutt

Memphis Live Music

Sábado 9, 1 am. Fiesta 'From disco to disco'.

-Ágata & the Money Makers

Savoy Club

Domingo 10, 13.30 horas. Soul

OVIEDO

-Jam flamenca

Gong Galaxy Club

Miércoles 6, 22 horas. Micro abierto.

-Jam con Javi Méndez

Gong Galaxy Club

Jueves 7, 21.30 horas.

-Wolfest

Sir Laurens

Viernes 8, 19.30 horas. 15 y 18 euros. Synesthesia, Sydius, Boneflower, Meltdown y Brothers Till We Die.

-Presentación del libro 'Sin miedo a ensuciarse'

Discos Alta Fidelidad

Viernes 8, 20 horas. Una historia del hardcore en Asturias, escrita por Miguel. Asturias.

-The Birra´s Terror/Infección/Sin Emu

Gong Galaxy Club

Viernes 8, 20 horas. 5 euros. Punk.

-Solo Nylon

La Salvaje

Viernes 8, 22 horas. 10 euros.

- Retract Maple/Skygaze/Asturian Love/Mystery Machine

Lata de Zinc

Viernes 8, medianoche. 6 euros. Fiesta electrónica Portal Night

Miguel Arias/Mosk Selector

Clandestino

Sábado 9. Jazz, funk, soul, brazil, AOR.

-Wolfest

Sir Laurens

Sábado 9, 19.10 horas. 24 y 28 euros. Blast Open, Cathexia, Guilles, Dr Living Dead y Crisix.

-Los Commodoros

Gong Galaxy

Sábado 9, 21.30 horas. Country rock, rock sureño y americana.

-Guadalupe Plata

Lata de Zinc

Sábado 9, 22 horas. 10 y 13 euros. Blues-rock.

-Elle Belga/Pauline en la Playa

La Salvaje

Sábado 9, 22 horas. 12 y 15 euros. Pop.

-Michale Graves

Lata de Zinc

Martes 12, 21 horas. 15 y 18 euros. Excantante de The Misfits.

AVILÉS

-Muñeco Vudú

Santa Cecilia

Viernes 8, 20.30 horas. 8 y 10 euros. Rock.

-Travers Brothership

Factoría Cultural

Viernes 8, 21 horas. 10 y 12 euros. Rock, r&b (EEUU).

-Bacon & Speed

Route 66

Viernes 8, 21 horas.

-Suárez & Bertrand

Le Mystic

Viernes 8, 23.50 horas.

-Isaac Miguel

Lord Byron

Sábado 9, 20.30 horas.

-The Classsic Rock Band

Don Floro

Sábado 9, 23.30 horas. Versiones de rock.

-Premonition

Le Garage

Sábado 9, 23.30 horas

SIERO

-Sara Cangas

Tierra Astur, Colloto

Jueves 7, 21.30 horas. Concierto-espicha.

PILOÑA

-Cayman Kings

Asociación Pepe Bocanegra, Valles

Sábado 9, 23.15 horas. Garage (Francia).