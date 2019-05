La agenda musical del fin de semana en Asturias Miriam Rodríguez. Estas son las principales citas musicales que tendrán lugar este fin de semana en la región JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 16 mayo 2019, 14:22

Gijón

-The Flamenco Thief

Toma 3

Jueves 16, 21.30 horas. Acústico (Reino Unido).

-Luis Fuente Blues Quartet

Savoy Club

Jueves 16, medianoche. Blues.

-Misterlady

Páramo Bar

Viernes 17, 20 horas.

-Silvidos y Gemidos

Man Ray

Viernes 17, 20 horas.

-Los Zigarros/Ángel Wolf

Albéniz

Viernes 17, 20.30 horas.

-Miriam Rodríguez

Teatro de la Laboral

Viernes 17, 21 horas. 25 a 35 euros.

-Lichis y Rubén Pozo

Memphis Live Music

Viernes 17, 22 horas. 14 y 16 euros.

-Gran Wyoming y los Insolventes

Acapulco

Viernes 17, 22 horas. 12 y 15 euros.

-Ciares Soul Club

Swami Ballroom

Viernes 17, 22 horas. Songsputter Kid, Íñigo UCC y Tony Malaka.

-Pin Pals

Savoy Club

Viernes 17, medianoche (dos pases). Rock.

-Alberto Palacios/Fetiche

Lanna Club

Viernes 17, medianoche. Electrónica.

-Mbolados

Colorado Beer & Drinks

Viernes 17, 00.30 horas. Rock.

-Jairo Beltrami/Nicsen

Memphis Live Music

Viernes 17, 1 am. Electrónica.

-Anabel Santiago & friends

Páramo Bar

Sábado 18, 20 horas. Recital musical.

-II North Skull Fest

Swami Ballroom

Sábado 18, 20 horas. Hyde Abbey, Fears Away, Just, Sydius y As Life Burns.

-Ilustres Patilludos/General Lee

Acapulco

Sábado 18, 21.30 horas. 10 y 12 euros.

-Fatídico/The Sweet River Band

La Caja de Músicos

Sábado 18, 22.30 horas.

-Johnny B Zero

Memphis Live Music

Sábado 18, 22.30 horas. 5 euros. Rock.

-Les Greques

Toma 3

Sábado 18, 23 horas. Sesión libre.

-Samuel Kerridge/Irazu/Jheal/Axia

Lanna Club

Sábado 18, medianoche. 12 y 15 euros. Fiesta electrónica Pure Works.

-Mad Reds

Savoy Club

Sábado 18, medianoche (dos pases). Rock and roll.

-Body & Soul

Colorado Beer & Drinks

Sábado 18, 00.30 horas.

-David Dee/Narci Dj/Dj Isma/Oliver Ronan

Moon Disco

Sábado 18, 00.30 horas. Entrada con invitación o 10 euros en taquilla. Fiesta Viva 90´s.

-XTFunk2/Cohen

Memphis Live Music

Sábado 18, 1 am.

-Piscolabis Vintage

Toma 3

Domingo 19, 13 horas. Mercadillo, tapas y sesión dj.

-Mad Reds

Savoy Club

Domingo 19, 13.30 horas. Rock and roll.

-Kids & Rock

Memphis Live Music

Domingo 19, 19 horas. Homenaje a Metallica. 8 euros. Concierto familiar.

Oviedo

-Fakires de Fitoria

Clandestino

Jueves 16, 21.30 horas.

-Jam para dos o más guitarras con Kike Planelles

Gong Galaxy

Jueves 16, 21.30 horas. 5 euros.

-Dj Strawberry Milk

La Salvaje

Jueves 16, 23.55 horas. Disco, reggae, funk y soul.

-Luis Velasco/Rubén Ondina/Lucas Canal/José Cándido

Lata de Zinc

Viernes 17, 20 horas. Fiesta electrónica Portal.

-Peralta/Thee Flytones

La Salvaje

Viernes 17, 21 horas. 8 y 10 euros. Presentación del nuevo sencillo.

-Mäbu

Sir Laurens

Viernes 17, 21.30 horas. 12 y 15 euros. Rock, pop.

-Louie & The Madcats

Gong Galaxy

Viernes 17, 22 horas.

-Dj Pícaro

Clandestino

Viernes 17, medianoche.

-Trallery/Unexpectante/Tyrant Metal Band

Lata de Zinc

Sábado 18, 21 horas. Trash-metal (Mallorca).

-Rubén Pozo & Lichis

La Salvaje

Sábado 18, 21.30 horas. 14 y 16 euros. Rock.

-The Pigarras

Gong Galaxy

Sábado 18, 22 horas. Rock clásico de los 70 y 80.

-Mr Chigre y PsychoVíctor

Clandestino

Sábado 18, medianoche.

-Noelia Veira & Vero Rubio

Lata de Zinc

Domingo 19, 13 horas. Voz y trompeta.

-Thee Wylde Oscars/Ezra Lee

Lata de Zinc

Domingo 19, 20 horas. 8 euros. Garage, R&b 50 y 60´s (Australia).

-The Essex Green

La Salvaje

Domingo 19, 21 horas. 8 y 12 euros. Indie-rock (EEUU).

Avilés

-Los Nocheros

Route 66

Viernes 17, 21 horas.

-Lee Bains & the Glory Fires

Factoría Cultural

Viernes 17, 21 horas. 10 y 12 euros. Rock sureño, punk, r&b (EEUU).

-Trastornos del Sueño

Le Garage

Viernes 17, 23.30 horas.

-Sil Vicius & Alvarón Dandy

Le Mystic

Viernes 10, 23.30 horas.

-Emilio Arsuaga and the Mad Reeds

Don Floro

Viernes 17, 23.45 horas.

-Louie & the Madcats

Route 66

Sábado 18, 21 horas.

-Wild Blues Ways

Calle La Estación

Sábado 18, 21 horas.

-Patapalo

Le Garage

Sábado 18, 23.30 horas. Blues-rock.

-Sentencia2

Don Floro

Sábado 18, 23.45 horas.

-The Brew

Factoría Cultural

Miércoles 22, 21 horas. 10 y 12 euros. Blues, rock (Reino Unido).

Siero

-Sara Cangas

Tierra Astur, Colloto

Jueves 16, 22 horas. Concierto-espicha.

Mieres

-Silvidos y Gemidos

Siete Pecados

Domingo 19, 13 horas.

Langreo

-Silvidos y Gemidos

Cantina de Mos Eisley, La Felguera

Sábado 18, 20 horas.

Castrillón

Segunda semifinal del Concurso FestiAMAS

Centro Valey, Piedras Blancas

Viernes 17, 20.30 horas. Ochobre, La Morgue, Drunken Buddha y Unexpectance.

Pravia

-Fran Juesas

El Monterrey, San Esteban

Domingo 19, 13.15 horas. Versiones en acústico