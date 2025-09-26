El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel Miguel, coordinador del evento. J. C. R.
El 3 de octubre

Ángel Miguel organiza el Tributo a Bruce Springsteen en Oviedo: «Ahora el rock ya no es lenguaje universal; es música de culto»

El músico Ángel Miguel organiza el Tributo a Bruce Springsteen el 3 de octubre en el Gong Galaxy Club

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:14

La capital asturiana se prepara una vez más para vibrar al ritmo inconfundible de Bruce Springsteen. El próximo 3 de octubre a las 21 horas, el Gong Galaxy Club de Oviedo abrirá sus puertas para acoger el concierto homenaje anual al 'Boss', un evento que desde 2018 reúne a numerosos talentos musicales asturianos.

Más que un simple concierto, esta cita se ha consolidado como una auténtica «jam session» y una fiesta para los fieles seguidores de Springsteen. La banda, compuesta por Álvaro Bárcena, Alejandro Blanco, Sam Rodríguez, Ángel Miguel, Tomás Azpiri y Andrés Wes, será el corazón de la velada. A ellos se unirán invitados como Kike Suárez, Ramón Morán, Carrie Mittleman, Nacho Fuente y Javi Monge.

Ángel Miguel, coordinador del evento, describe el concierto como «dos horas de fiesta en la que siempre hay novedades y sorpresas». La media de edad del público se sitúa entre los 35 y los 60 años, «te encuentras pequeños grupos de gente joven que están ahí y que nos piden canciones».

Ángel Miguel reflexiona sobre los desafíos de organizar conciertos de rock en la actualidad. «Hacer conciertos es complicado en general porque el rock ha pasado de ser música popular a ser música de culto», explica. «Ahora no es lenguaje universal, es de culto». Para el público, el concierto promete ser una oportunidad única para reencontrarse con los himnos que han marcado a varias generaciones y experimentar la energía contagiosa del rock.

