Guía completa para no perderte nada en el Antroxu de Gijón

Jueves, 28 de febrero

Concurso de charangas en el Teatro Jovellanos. / JOAQUÍN PAÑEDA

9:30 - 14:00: Venta de entradas para el XXXII Concurso de Charangas en la taquilla del Teatro Jovellanos. Precios: 4 euros, patio de butacas y entresuelo; 3 euros, general. (máximo 4 entradas por persona).

16:30: Lugar: Parque El Lauredal (C/ Manuel R. Álvarez). Itinerario: C/ Manuel R. Álvarez, C/ Brasil, C/ Uruguay, Avda. Argentina, Ctra. Avilés y C/ Espinosa.

Fin de Fiesta: pista cubierta del Colegio Cervantes. con merienda para todas las niñas y niños y concurso de disfraces.

Organiza: AMPA C.P. Príncipe de Asturias, Federico García Lorca, Eduardo Martínez, Torner, Xove, Atalía, Tremañes, Santa Olaya. AMPA EEI Atalía y Miguel Hernández, Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Cultural Subete. Asociación Mar de Niebla, Club Baloncesto