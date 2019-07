Pop, soul y rock and roll Manuel Carrasco actuará esta noche en el Gijón Life. :: E. C. Manuel Carrasco, noche de versiones y '0T' 2018 en el Gijón Life; el Runawaylove se estrena en Oviedo y Pravia acoge el Big Rumble JOSÉ CEZÓN Viernes, 19 julio 2019, 11:54

El ciclo Gijón Life ofrece tres conciertos este fin de semana en la explanada frente a la Escuela Superior de Marina Civil. Esta noche (22 horas), el cantante pop onubense Manuel Carrasco presentará su octavo disco, 'La cruz del mapa'. Mañana será la noche Monsters of Rock (21 horas), con cuatro bandas de homenaje a clásicos del género: Bon Scott Band (AC/DC), Midnight Riders (Bon Jovi), Metalmanía (Metallica) y Gansos Rosas (Guns & Roses). Y los concursantes de la edición de 'Operación Triunfo' 2018 actuarán el domingo (21.30 horas).

La duodécima edición del festival Runaway Love Soul Weekender recala por primera vez en Oviedo (bar Clandestino) con la presencia de los dj´s y coleccionistas británicos Mick H, Alan Kitchner y Nigel Mayfield, además de David de Santiago, Iu Adell, Vanesa Espin, Ismael y Luisma. Hoy la fiesta comenzará en la medianoche, y mañana y el domingo, a las 19 horas. La entrada para cada uno de los dos primeros días cuesta 12 euros (20 euros abono). Todo un fin de semana dedicado al northern, rare y modern soul.

Y del soul al rock and roll con el Festival Big Rumble de Pravia. Hoy, en La Terraza (19 horas) actuará el grupo mierense Trashtornados y pincharán los dj´s Moonwolf y Francho. Y en la sala Rock It (23 horas) estarán Dj Rob´s Big Beat, Los Retumbes, Dj Moonwolf, Micky & the Buzz, Dj Francho, Hot Clover Club y Dj Rob B Bop.

Mañana habrá una sesión vermú (Hotel Rey Silo, 13 horas) con Dj Rob´s Big Beat y La Vil Canalla. En Casa Vila (18.30 horas) estarán Dj La Criatura, Los Daytonas, Alex Bigvoxxmann y La Guerrero. Y en la sala Rock It (23 horas), Dj Moonwolf, Lola Lola, Dj Rob´s Big Beat, Enma Fernández, Dj Francho, Diego Cruz y Dj Rob B Bop/ Alex Bigvoxxmann. Y el domingo habrá un after y una sesión vermú con Buddy Hollys (El Teatrillo, 12 horas).

La incombustible banda madrileña Sex Museum protagonizará mañana (18 horas. 10 y 15 euros) el XIV Festival Vidiago Rock. Completan el cartel del festival llanisco Trallery, The Black Wizards, Elephant Riders, Hammercross y Voltaje Cadáver.