El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Inauguración de la Fiesta de la Vendimia. E. C.
10-12 de octubre

Cangas del Narcea se viste de gala todo el fin de semana

Fiesta de la Vendimia 2025 ·

Hasta el 12 de octubre el concejo contará con un mercado artesano, catas de Vino de Cangas, desfiles tradicionales y actuaciones musicales, entre otras actividades

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Cangas del Narcea inauguró este viernes otra edición, la número 23, de la Fiesta de la Vendimia, con el acompañamiento musical de la Banda de Gaitas del concejo. Tras la inauguración, hubo pasacalles que desfilaron por las calles de la villa.

Serán tres días, hasta el 12 de octubre, para compartir, celebrar y dar a conocer el Vino de Cangas. Entre las actividades más importantes, en esta edición se llevarán a cabo un mercado artesano, catas y degustaciones de vino y productos tradicionales, charlas, actuaciones musicales, juegos y talleres infantiles (requieren inscripción) son algunas de las actividades del extenso programa previsto.

El gran capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas

Entre todas, destacan dos: el Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas, que tendrá lugar mañana tras el colorido desfile por el centro urbano (12.30 horas); y la pisada tradicional de la uva, que se representará el mismo sábado en el patio del Ayuntamiento después de que una comitiva encabezada por el carro del país tirado por bueyes marche por el corazón de la villa (19.30 horas).

La inauguración oficial fue hoy a las 19.30 horas, aunque el programa se abrió ya por la mañana con las I Jornadas 'El fascinante mundo del vino'. Donde Lluis Tolosa, José Luis Murcia y Joaquín Gálvez hablaron sobre el pasado, presente y futuro del Vino de Cangas y también sobre enoturismo. Estas charlas tendrá lugar de 11 a 14 horas en la Casa de Cultura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  3. 3 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  4. 4

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  5. 5

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  6. 6 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  7. 7

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  8. 8 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  9. 9 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  10. 10

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cangas del Narcea se viste de gala todo el fin de semana

Cangas del Narcea se viste de gala todo el fin de semana