Cangas del Narcea se viste de gala todo el fin de semana

Hasta el 12 de octubre el concejo contará con un mercado artesano, catas de Vino de Cangas, desfiles tradicionales y actuaciones musicales, entre otras actividades

Cangas del Narcea inauguró este viernes otra edición, la número 23, de la Fiesta de la Vendimia, con el acompañamiento musical de la Banda de Gaitas del concejo. Tras la inauguración, hubo pasacalles que desfilaron por las calles de la villa.

Serán tres días, hasta el 12 de octubre, para compartir, celebrar y dar a conocer el Vino de Cangas. Entre las actividades más importantes, en esta edición se llevarán a cabo un mercado artesano, catas y degustaciones de vino y productos tradicionales, charlas, actuaciones musicales, juegos y talleres infantiles (requieren inscripción) son algunas de las actividades del extenso programa previsto.

El gran capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas

Entre todas, destacan dos: el Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Cangas, que tendrá lugar mañana tras el colorido desfile por el centro urbano (12.30 horas); y la pisada tradicional de la uva, que se representará el mismo sábado en el patio del Ayuntamiento después de que una comitiva encabezada por el carro del país tirado por bueyes marche por el corazón de la villa (19.30 horas).

La inauguración oficial fue hoy a las 19.30 horas, aunque el programa se abrió ya por la mañana con las I Jornadas 'El fascinante mundo del vino'. Donde Lluis Tolosa, José Luis Murcia y Joaquín Gálvez hablaron sobre el pasado, presente y futuro del Vino de Cangas y también sobre enoturismo. Estas charlas tendrá lugar de 11 a 14 horas en la Casa de Cultura.

