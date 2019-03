La agenda musical del fin de semana en Asturias Carlos Goñi, durante una actuación en Avilés el año pasado. / Efe El concierto de Revólver en la Laboral este viernes es una de las actuaciones destacadas de los próximos días, pero hay más, mucho más JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 28 marzo 2019, 12:11

Gijón

Micro Abierto

Toma 3

Jueves 28, 20.30 horas. II Edición.

Body & Soul

Savoy Club

Jueves 28, medianoche. Soul.

Pablo Valdés

Páramo Bar

Viernes 29, 20 horas.

Talco/Skontra

Teatro Albéniz

Viernes 29, 20.30 horas. 16 y 20 euros. Festival Rock Ola.

Sickboyz/Ratpak

Memphis Live Music

Viernes 29, 21 horas. 8 euros. Punk (Alemania/Cataluña)

Revólver

Teatro de la Laboral

Viernes 29, 21 horas. De 25 a 35 euros. Nuevo Tour 2019.

Transgresivos/Platerock

Acapulco

Viernes 29, 22 horas. 10 y 14 euros. Grupos de versiones de Extremoduro y Platero y Tú, respectivamente.

Milkman

Savoy Club

Viernes 29, medianoche (dos pases). Rock.

New System/Hutter

Lanna Club

Viernes 29, medianoche. 10 euros. Electrónica.

MBolados

Cervecería Colorado

Viernes 29, 00.30 horas. Rock…

Ely Swing/La Ziega & Zamarro/Wayne Fernández & Ozonomán

Memphis Live Music

Viernes 29, 1.30 am. Fiesta hip hop.

Dj Luigi

Calle Begoña

Sábado 30, 13 horas. Festival Rock Ola.

Allanai Soundsystem

Páramo Bar

Sábado 30, 20 horas. Sesión de dj.

Chiquita y Chatarra/Carisma

Memphis Live Music

Sábado 30, 20.30 horas. 5 euros. Festival Rock Ola.

Runaways

Buddha

Sábado 30, 21 horas. 8 y 12 euros. Homenaje a Bon Jovi.

Poty Alcapone

Toma 3

Sábado 30, 23 horas. Sesión de dj de estilo libre.

Yayo/Gillu

Moon Disco

Sábado 30, medianoche. House, funk, disco, edits.

Óscar Mulero

Lanna Club

Sábado 30, medianoche. 15 y 18 euros. Sesión durante toda la noche.

The Bear Flag Trío/Los Vólidos

Savoy Club

Sábado 30, medianoche (dos pases). Hillbilly (EEUU) y American roots.

XTFunnk2/Searcher/Mastersoul

Memphis Live Music

Sábado 30, 1.30 am. Fiesta From Disco to Disco.

The Bear Flag Trío

Savoy Club

Domingo 31, 13.30 horas. Hillbilly (EEUU).

Oviedo

María Mier

La Salvaje

Jueves 28, 21 horas. 5 euros.

Back to the Future

Gong Galaxy

Jueves 28, 21.30 horas. 5 euros. Jam sesión con Ángel Miguel.

Los Mendezcatos

Gong Galaxy

Viernes 29, 21.30 horas. Versiones de rock español.

Trajano!

La Salvaje

Viernes 29, 21 horas. 8 y 10 euros. After-punk (Madrid).

Amplify/Plastic Hammers/Rotten Teens

Gong Galaxy

Sábado 30, 20.30 horas. 5 y 10 euros. Hardcore y punk-rock.

Tiparrakers/Molante/Bad Cream

Lata de Zinc

Sábado 30, 21 horas. 6 euros. Punk-rock.

Modelo de Respuesta Polar

La Salvaje

Sábado 30, 21.30 horas. 8 y 10 euros. Acústico.

Whole Lotta Band

Sir Laurens

Sábado 30, 22 horas. Banda que homenajea a Led Zeppelin.

Fiesta de presentación del Festival Freakland

Gong Galaxy

Sábado 30, medianoche. Pincharán Von Mierda y Padre Motroko rock and roll, punk, garaje, soul…

Feels

Lata de Zinc

Martes 2 de abril, 21 horas. 10 euros. Indie-rock (EEUU).

Avilés

Easy Way

El Calendoscopio

Jueves 28, 21 horas. Pop-rock en acústico.

La Movida

Le Garage

Viernes 29, 23.30 horas. Versiones del pop y rock español.

Gil & Him

Le Mystic

Viernes 29, 23.55 horas.

Desván Fest II

Paseo Malecón

Sábado 30, 20.30 horas. 10 y 13 euros. Sovengar, Fear Crowd, Ignis Anima, Inntermezzo y Leather Boys.

Stormy Mondays

Santa Cecilia

Sábado 30, 21 horas. 15 euros. Repasarán su primer disco, del que se cumplen veinte años.

Tres Hombres

Le Garage

Sábado 30, 23.30 horas. Homenaje a ZZ Top.

Los Commodoros

Don Floro

Sábado 30, 23.45 horas. Rock and roll.

Pablo RG & Kiki Dee/ David 'Líneas' Dj/Pablo 'Possesion' Dj

Don Floro

Domingo 31, 13 horas.

Beth Smith

Factoría Cultural

Miércoles 3, 21 horas. Soul y R&B.

Siero

La Versión de los Hechos

Tierra Astur, Colloto

Jueves 28, 21.30 horas. Concierto-espicha.

Mieres

Anabel Santiago

Auditorio Teodoro Cuesta

Viernes 29, 20 horas. 5 euros. Fusión de folk y electrónica.

Cangas del Narcea

Broken Roads

Teatro Toreno

Jueves 28, 20 horas.

Belinda y Omar

Teatro Toreno

Viernes 29, 20 horas.

Catete Rococó/Kilika Santa

Teatro Toreno

Sábado 30, 20 horas.

Nacha Pop

Plaza de la Oliva

Sábado 30, 22 horas. Pop.

Luar Na Lubre

Plaza de la Oliva

Domingo 31, 20 horas.