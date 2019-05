Gijón acoge la sexta edición del Festival Vericuetos Arizona Baby. / E. C. El Festival Vericuetos incluye ocho directos en distintos espacios de la ciudad y cerrará con Suso Saiz. En Gijón actúan Arizona Baby, Exium, Buenaventura y será el Primongol JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 10 mayo 2019, 10:33

Vericuetos, el programa de músicas experimentales de Radio Kras, celebra la sexta edición de su festival en varios espacios de Gijón. Esta noche (Caja de Músicos, 22 horas), Koji Kanuto ofrecerá un 'show' de «ruidismo, casetes y chatarra espacial». Y mañana (Locallado, 13 horas), el dueto Mind Revolution ofrecerá un concierto que combina fonografía, electroacústica y música electrónica. El festival seguirá en Les Naves (15 horas) con Fernando Oyágüez, con su piano interpretado por autómatas; la formación de saxo y cello Vacuum, y el proyecto experimental de la ucraniana Alla Yanovsky y el barcelonés José Manuel Berenguer, director de la Orquestra del Caos.

El domingo actuará Mono Volumen (La Vida Alegre, 14 horas) con loops improvisados con pequeños instrumentos étnicos, e Improviso Emsemble (Les Naves, 20 horas) con su fusión de música, poesía y danza. El broche llegará el miércoles (Antiguo Instituto, 20 horas) con el gaditano Suso Saiz, pionero de la 'new age' en España con una extensa trayectoria. Su último disco 'Nothing is Objective' establece un diálogo entre el uso de la tecnología y otras formas de expresión humana. Este concierto está organizado por la Fundación Municipal de Cultura y el Taller de Músicos.

El cuarteto asturiano de rock alternativo Buenaventura presentará hoy en Gijón (Swami Ballroom, 22.30 horas. 5 euros) su nuevo disco 'Tanta luz'. El trío vallisoletano Arizona Baby actuará mañana en el Albéniz (22 horas. 15 y 18 euros) con la gira de su nuevo disco 'Sonora'.

Y mañana (Swami Ballroom, 21.30 horas. 10 y 12 euros) será una nueva edición del festival 'garagero' Primongol con las actuaciones de Hoollywood Sinners y Salt Lick. Después pincharán Machete, Gus Fauno, Lolo y Nacho de la Cruz.

Y en la escena electrónica, la plataforma Pole Group organizará mañana una fiesta en el Lanna Club (medianoche. 12 y 15 euros) para celebrar los veinte años de Exium, el grupo asturiano de techno formado por Valentín Corujo y Héctor Sandoval.

Y en el Auditorio de Pola de Siero actuarán hoy gratis (20 horas) Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos, Los Cómodos y Saraude antes de su viaje a Liverpool para tocar en el legendario club The Cavern.