El edificio visto desde fuera. Luis Sevilla.
1 de octubre

Gijón: la Fundación Alvargonzález hará visitas guiadas a su sede este miércoles

Con la visita, se regalará a los asistentes un libro editado por la entidad

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:03

La Fundación Alvargonzález organiza este miércoles 1 de octubre una jornada de puertas abiertas por el Día Europeo de Fundaciones y Donantes. Habrá, además, visitas guiadas en tres turnos: a las 12, las 17 y las 18 horas por el edificio histórico del siglo XVIII y sede de la Fundación, que se encuentra ubicado en la calle Tránsito de la Corrada, 1, en Cimavilla. Los asistentes serán obsequiados con un libro editado por la entidad.

«Es un día importante para las fundaciones, ya que nos permite, de manera conjunta en toda Europa, alzar la voz y dar a conocer todos los proyectos que desarrollamos», señaló la presidenta, Cecilia Alvargonzález. Para acudir, es imprescindible apuntarse previamente a través del teléfono de la entidad.

El Día Europeo de las Fundaciones y Donantes es una iniciativa que se celebra en diferentes países de Europa y que tiene como objetivo que la sociedad mejore su conocimiento sobre estas entidades sin ánimo de lucro. En innumerables áreas, las fundaciones fortalecen a la sociedad civil, mejoran la vida de los ciudadanos y apoyan el desarrollo de importantes proyectos en áreas tan sensibles como la educación, la cultura, la salud, la paz o la justicia. La Fundación Alvargonzález, desde hace 33 años en Gijón, aporta su grano de arena en las áreas educativa y cultural.

