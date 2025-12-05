El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Joaquín Pajarón, en escena. Álex Piña
El 21 de marzo

Joaquín Pajarón llevará a Avilés su 'FilosoSidra'

El espectáculo del cómico asturiano llegará al Niemeyer el 21 de marzo, pero las entradas salen a la venta este mismo martes a las 11 horas

A. Villacorta

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:15

Comenta

Después del éxito de sus espectáculos «En Demasía» y «Aquí… Supercentráu», con los que llenó teatros de aquí y de más allá de Pajares, el cómico asturiano Joaquín Pajarón regresa a los escenarios y presentará en el Auditorio del Centro Niemeyer su nuevo show: 'FilosoSidra', un espectáculo que subirá a escena el sábado 21 de marzo de 2026.

Así que, si eres un amante de la sidra, del humor ácido de Pajarón o, mejor, de ambos, las entradas para disfrutar de su particular 'FilosoSidra' salen a la venta este mismo martes, 9 de diciembre, a las 11 horas, al precio de 25 euros.

Las personas asociadas del Club Cultura tienen reservadas 200 entradas al precio de 22 euros y están disponibles desde hoy hasta quince días antes del espectáculo o hasta que se agoten, con un máximo de dos entradas por tarjeta. Para no persérselo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  5. 5 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  6. 6 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  9. 9

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  10. 10

    Sunwafe invertirá 670 millones en la primera reserva de suelo en la ZALIA, que dará empleo a 2.600 personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Joaquín Pajarón llevará a Avilés su 'FilosoSidra'

Joaquín Pajarón llevará a Avilés su &#039;FilosoSidra&#039;