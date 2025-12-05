Joaquín Pajarón llevará a Avilés su 'FilosoSidra'

A. Villacorta Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Después del éxito de sus espectáculos «En Demasía» y «Aquí… Supercentráu», con los que llenó teatros de aquí y de más allá de Pajares, el cómico asturiano Joaquín Pajarón regresa a los escenarios y presentará en el Auditorio del Centro Niemeyer su nuevo show: 'FilosoSidra', un espectáculo que subirá a escena el sábado 21 de marzo de 2026.

Así que, si eres un amante de la sidra, del humor ácido de Pajarón o, mejor, de ambos, las entradas para disfrutar de su particular 'FilosoSidra' salen a la venta este mismo martes, 9 de diciembre, a las 11 horas, al precio de 25 euros.

Las personas asociadas del Club Cultura tienen reservadas 200 entradas al precio de 22 euros y están disponibles desde hoy hasta quince días antes del espectáculo o hasta que se agoten, con un máximo de dos entradas por tarjeta. Para no persérselo.

Temas

Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer