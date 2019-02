Kurt Baker Combo en Mieres y los franceses Guttercats en Oviedo La banda parisina Guttercats actuará en Oviedo. :: E. C. Los sevillanos O´Funk´Illo presentarán esta noche en Oviedo (Sir Laurens, 21 horas. 12 y 15 euros) un doble disco de celebración de su vigésimo aniversario, que cuenta con más de veinte colaboraciones JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 22 febrero 2019, 11:25

La banda Kurt Baker Combo presentará hoy en el Centro Cultural de Mieres (20 horas. 5 euros) su nuevo disco 'Let's Go Wild!' (Wicked Cool Records). El músico estadounidense, afincado en España, ha formado un nuevo grupo con el bajista Juancho López (Paul Collins Beat, Peralta, The Crepitos), el guitarrista Jorge Colldan (Holy Sheep, The Flash, Señor No) y el batería Sam Malakiam a (Alrighters, Los Platillos Volantes). El nuevo álbum contiene elementos de rock, punk, garage y glam, y entre sus influencias más notables se mencionan a dos bandas legendarias como MC5 o Eddie & The Hot Rods.

Los sevillanos O´Funk´Illo presentarán esta noche en Oviedo (Sir Laurens, 21 horas. 12 y 15 euros) un doble disco de celebración de su vigésimo aniversario, que cuenta con más de veinte colaboraciones. El grupo se separó en 2016, pero ha regresado con su formación original.

Y el domingo en Oviedo (Gong Galaxy Club, 20.30 horas) actuará la banda francesa Guttercats, que llega con el disco 'Follow Your Instinct' (Ghost Highway). Formados en 2007, los parisinos autodefinen su estilo como trash-folk-rock que, traducido, se trata de una música que bebe del nuevo rock americano, el post-punk y hasta el gypsy. Entre sus influencias, se mencionan algunas bandas de postín, como Johnny Thunders & the Heartbreakers o The Gun Club.