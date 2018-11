Llegan Wire y The Vaccines La sala Estilo acogerá esta noche (22 horas. 20 euros) el Aquellos Maravillosos Años Fest con la presencia de Javier Urquijo, fundador de Los Secretos JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Viernes, 30 noviembre 2018, 11:27

Cita con la historia en Asturias. La banda londinense Wire actuará esta noche en Gijón (Albéniz, 22 horas. 15 y 18 euros) dentro de una minigira española de seis conciertos, donde presentará su decimoquinto disco 'Silver/Lead', editado el año pasado con motivo de su cuadragésimo aniversario. Formados en 1976 durante la eclosión del punk en el Reino Unido, Wire fue siempre una banda más arriesgada y experimental que la mayoría de sus coetáneos. Y es probable que ahí resida el secreto de su longevidad.

Wire es uno de los pioneros del after-punk, género hoy rebautizado como post-punk. Grupos como REM, Sonic Youth y My Bloody Valentine se han declarado seguidores incondicionales. El grupo mantiene a dos miembros originales: Colin Newman (voz y guitarra) y Graham Lewis (bajo). Otra banda londinense, The Vaccines, actuará mañana en Oviedo (Estilo, 20 horas) presentando su cuarto trabajo 'Combat Sports', producido por Ross Orton, quien ha trabajado con Arctic Monkeys o The Fall.

Y el Auditorio de Pola de Siero acogerá mañana (20 horas. 10 euros) otro concierto de rock de los ochenta con las actuaciones de Los Trogloditas, el grupo que acompañó a Loquillo durante su discografía más rockera y que interpreta en directo las canciones de Sabino Méndez; el cantante y bajista José Luis Campuzano, 'Sherpa', fundador de Barón Rojo, y Dj Melo para calentar el ambiente y el cambio de artista.