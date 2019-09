Música hedonista y de combate El colectivo londinense RP organiza en Bañugues una fiesta con estilos cálidos de baile; Urrechu Meana estrena disco en La Felguera y Pablo Hasel dará charla y directo en Gijón Viernes, 20 septiembre 2019, 04:10

El colectivo londinense Reference Point (RP) -formado por un grupo de amantes de los géneros más cálidos y groovies de la música de baile- aterrizará este fin de semana en el local Mi Candelita, en la Playa de Bañugues (Gozón), para protagonizar la séptima edición en Asturias de la fiesta Down By the Sea. Habrá sesiones diurnas y nocturnas de música brasileña, jazz, funk, soul o AOR, a cargo de nueve artistas llegados desde la capital británica, Noruega, Barcelona, Valencia y Asturias.

Los invitados de este año serán Mark 'GV' Taylor, George Arthur, Sean O'Connor, Bjorn Kvalen, Herminio Afonso, Félix Portalés, Lluis Riera, Mosk Selector y Miguel Arias. Hoy habrá dos sesiones de 20 a 22 horas y desde la medianoche hasta las cuatro de la madrugada. Y mañana habrá otras tres sesiones: de 13 a 15 horas, de 19 a 21 horas y desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana.

El colectivo RP posee una residencia mensual en el club londinense Spiritland y sus miembros suelen pinchar también en otros locales de la capital y de otras ciudades del Reino Unido y europeas. En definitiva, una propuesta diferente para escuchar y bailar música underground de calidad y en un entorno natural.

El veterano músico langreano Urrechu Meana ofrecerá hoy (20 horas), en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez Novoa, de La Felguera, un pequeño concierto acústico de presentación de su segundo disco en solitario 'El vértigo de los pájaros'. Meana fue cofundador en los años ochenta de los grupos Pop 2 y Métodos de Danza, con el que llegó a ganar la segunda edición del prestigioso Concurso de Maquetas de Radio Asturias y que editó dos discos: 'La misma emoción' (1986) y 'Cuestión de segundos' (2010). Se estrenó hace tres años en solitario con el álbum 'No sé decir adiós' y ahora regresa con este trabajo grabado durante los dos últimos años, de nuevo en los estudios La Nozal y bajo la dirección de Fernando Malva. La base del disco es el pop-rock con algunas incursiones en la bossa -en el tema 'A escada', en colaboración con el cantante brasileño Vaudí- o coqueteos con el reggae.

El cantante y guitarrista comenzará a presentar el nuevo disco en los próximos meses, tanto en formato acústico como con su banda Los Chicos Malos, que está formada por Gelete Coto (batería), Rufino Vigil (bajo), Avelino Fraga (guitarra) y Fernando Malva (teclados).

El poeta y rapero catalán Pablo Hasel protagonizará mañana una charla y un concierto en Gijón, organizado por el Comité d'Asturies pola Anmistía. A las 17.30 horas, en el CSA La Llume, hablará sobre 'La importancia de luchar por los derechos y las libertades democráticas'. Y después actuará en la sala Memphis (21.30 horas. 6 euros). Hasel ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo por el contenido de algunas de sus letras.

Regresan Freedie Fano

El grupo Freddie Fano y Los Marijuana Trío presentará mañana en Oviedo su último disco (Gong Galaxy, 22 horas. 6 euros con CD). Formados en 2006, definen su estilo como «mex'n' roll de alto voltaje» y su repertorio se nutre de adaptaciones de clásicos del rock and roll de los años sesenta y setenta, filtradas por músicos y bandas sudamericanas como Teen Tops, Lalo Guerrero o Los Saicos.

Fiestas electrónicas

La sala La Salvaje acoge dos fiestas electrónicas (00.30 horas. 10 euros), que estarán protagonizadas hoy por Richi Risco y GKahn, y mañana por Héctor Llamazares y Alejandro Ávila con sonidos house. En el Clandestino habrá hoy una noche mod a cargo de Eva Galáctica, Unai Ep, Maxi Forever y Guille Cabanas. Y mañana (00.15 horas) pinchará el suizo Dj Verdures con una selección de jazz, soul, latin, funk, boogie, house o hip hop. Y en Gijón (Lanna Club. 10 euros) pinchará mañana durante toda la noche el veterano Alberto Palacios.

Concierto benéfico

La Asociación Ictus de Asturias organizará mañana (20.30 horas), en la sede de la asociación cultural Pepe Bocanegra, de Valles (Piloña), un concierto benéfico para recaudar fondos para sus actividades. El cartel estará formado por Cantati, Xarangana, Ensín Reparu, L-R, Aladro y Rodrigo Cuevas, que actuarán gratis para esta causa. La entrada donativo costará cinco euros y se podrá colaborar también con una fila cero (https://entradium.com/organizers/amcbocanegra).