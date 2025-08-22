Los recodos de la escena se multiplican

M. F. Antuña Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 06:22 Comenta Compartir

Ocho añitos cumple Rincones y Recovecos, la cita con la escena para todos los públicos que encuentra acomodo en espacios no convencionales, en esos recodos que invitan a un disfrute diferente. Del 18 al 20 de septiembre volverá a tener su lugar en Laboral Ciudad de la Cultura y por vez primera llegará al centro de la ciudad, a través de una función que encontrará su cobijo y escondrijo en la Ciudadela de Capua.

Sergio Gayol, actor, director y productor escénico con Teatro del Cuervo, es el alma, el empuje y el entusiasmo de esta cita que en esta nueva edición programa ventiséis espectáculos y actividades que suman un total de 37 sesiones en una docena de espacios de la Universidad Laboral. Del patio barroco a la ESAD, pasando por la sala de pinturas y hasta la cafetería, que albergará cenas.

Está abierto a todos los públicos el festival que acerca a Asturias producciones de compañías de Aragón, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Valencia y Navarra, además de las de la tierra, con presencia múltiple a través de Higiénico Papel, Adrián Conde o Nun Tris, entre otros.

Habrá propuestas muy singulares, como es seña de identidad del festival, como el 'Justina y Jacinta' de Teatro del Cuervo que abrirá la cita y 'Con sumo placer' de Eugenia Manzanera que cerrará el festival en una de las cenas aliñadas con escenas que se proponen. El Perro Azul, La Carreta Teatro, la Compañía de Fernando Hurtado, Teloncillo Teatro o L'Om Imprebís serán otros de los presentes en una cita que tendrá también a la Petite Caravane de Adrián Conde y La carpa de Francis.

No se detendrá la actividad durante tres días en los que se podrá ver por la Laboral un títere de tres metros altura, se contarán cuentos en lugares muy especiales e incluso se estrenará el programa Recovecos Insólitos, que pone a competir a tres compañías asturianas para participar en un festival de Logroño, con el que se abre un intercambio que trae a Gijón a la compañía ganadora de su concurso del año pasado.